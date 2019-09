Augustus was drukste maand ooit voor Luchthaven Leen Belpaeme

03 september 2019

14u36 0 Oostende Augustus was de drukste maand ooit op vlak van passagiers op de luchthaven van Oostende. Er passeerden 67.872 passagiers of 10,3 procent méér tegenover juli 2019. Cargo blijft achter met een daling van 35 procent.

Tijdens de twee zomermaanden verwelkomde de Internationale luchthaven Oostende-Brugge in totaal 129.392 passagiers op de Oostendse luchthaven. Een stijging van 5,4 procent tegenover diezelfde periode vorig jaar. Augustus was de drukste maand ooit, maart 2016 toen de aanslagen in Zaventem plaatsvonden buiten beschouwing gelaten. Daar zijn verschillende redenen voor. Enerzijds is er een globale toename van het aantal passagiers bij luchtvaartmaatschappij TUI fly. Er waren ook meer chartervluchten en bijgevolg méér charterpassagiers. Dat gaat bijvoorbeeld over verplaatsingen van de ‘eerste klasse voetbalclubs’. Daarnaast is het aantal businessvluchten gestegen. Er waren in augustus tenslotte ook omleidingen naar luchthaven Oostende vanuit Lesquin (Rijsel) te wijten aan werkzaamheden.

Alicante, Malaga, Palma de Mallorca maken de top 3 van Spaanse zonnige bestemmingen. Het Tunesische Endifha/Djerba en het Turkse Antalya vervolledigen de top 5 ranking van populairste bestemmingen. Het cargovolume zit voorlopig nog onder het niveau van 2018 met een daling van 35 procent. Ook de komende maanden zal hier geen beterschap in komen. “Het cargo transport blijft wereldwijd onder druk staan. We verwachten dat dit ook een impact zal hebben de volgende maanden”, laat Vanessa Flamez van de luchthaven nog weten.