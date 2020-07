Augustijn Vermandere ziet optreden in Kursaal wegvallen. “Ik hou er ondertussen al rekening mee dat een optreden niet kan doorgaan” Leen Belpaeme

30 juli 2020

15u08 0 Oostende In augustus zou er voor het eerst in vijf maanden tijd opnieuw livemuziek te horen zijn in het Kursaal van Oostende. Oostendenaar Augustijn Vermandere mocht de mooie affiche aftrappen, maar de Oostendenaar ziet net als veel artiesten opnieuw heel wat optredens wegvallen.

Het Kursaal van Oostende werkte met veel creativiteit en goodwill vanuit de sector een programma uit waardoor er in augustus opnieuw liveconcerten zouden doorgaan in de concertzaal. Door het verminderen van het maximum aantal toegelaten toeschouwers van 200 naar 100 werd het onhaalbaar om de optredens nog te laten doorgaan. Een streep door de rekening van de organisatoren, maar ook voor de artiesten. “We hadden het zien aankomen, maar het blijft jammer. Het Kursaal had er alles aan gedaan om het veilig te organiseren. Ik vind het vooral jammer voor die mensen die er al zoveel werk hebben ingestoken. Voor ons moest het werk nog beginnen”, zegt Vermandere. Hij lanceerde in het voorjaar een nieuw album, maar kreeg nog maar weinig kansen om zijn muziek live te brengen. Sinds de lockdown stonden er nog maar 3 optredens in de agenda. “Ik keek er wel naar uit om nog eens met de band op te treden. Er gaan nu enkel nog een paar kleine solo-optredens door. Alhoewel sommige ook nog niet zeker zijn, maar er is ook voor de organisatoren veel onduidelijkheid. We zijn het al gewoon. Ik hou er ondertussen al rekening mee dat een optreden niet kan doorgaan.”

Dat nu ook de creatieve oplossingen om toch nog wat cultuur te beleven opnieuw afgelast worden is lastig. “In het begin denk je foert, wat heeft het voor zin, maar dat gaat gelukkig snel over. Ik vind snel terug de motivatie om verder muziek te maken en creatief aan de slag te gaan.” De zomer van Augustijn ziet er door het gebrek aan optredens anders uit, maar het gezin geniet toch van de zomer. “Ik ben sowieso geen grote reiziger. Ik voel wel meer druk door alle regels die opgelegd worden. Niet alle regels zijn ook even duidelijk. Dat gevoel zal nog even blijven hangen.”