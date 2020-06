Atlantikwall Raversyde en ANNO 1465 heropenen, kleine ruimtes blijven afgesloten Leen Belpaeme

17 juni 2020

10u09 0 Oostende Op donderdag 18 juni openen de provinciale attracties Atlantikwall Raversyde en Anno 1465 in Oostende opnieuw de deuren na de coronalockdown. De heropening gaat gepaard met een aantal voorzorgsmaatregelen. Ondanks het beperkte aanbod zal er nog genoeg te zien en te beleven zijn op de site.

Na heel wat musea kunnen bezoekers ook opnieuw terecht in Raversyde. Er zijn weliswaar heel wat maatregelen genomen om de heropening zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo zullen bezoekers online moeten reserveren via www.raversyde.be. Het aantal bezoekers zal beperkt worden tot vijftien bezoekers per tijdslot van een kwartier op de Atlantikwall en 10 per kwartier in ANNO 1465. Raversyde heeft ook een circulatieplan uitgewerkt. Op de Atlantikwall geldt eenrichtingsverkeer met een alternatieve uitgang. Kleine ruimtes en de meeste bunkers zullen afgesloten blijven omdat afstand bewaren van andere bezoekers daar niet mogelijk is. Er zijn wel infoborden en fotopanelen van de binnenruimtes geplaatst en vanaf 1 juli komt er een nieuwe zoektocht langs het circuit. In ANNO 1465 zullen twee vissershuisjes niet toegankelijk zijn. Binnenkijken is wel mogelijk. Ook audiotoestellen zullen niet beschikbaar zijn. De shops zullen in beide delen ook gesloten blijven, net zoals de lockers.

Gidsen

Ondanks het beperkte aanbod zal er nog genoeg te zien en te beleven zijn op de site. Tijdens de weekends in juli, augustus en september zullen gidsen op vaste plaatsen klaarstaan om uitleg te geven. De expo Bang Bang van Jonas Vansteenkiste en Veerle Michiels opent in de kunstbunkers, en is meegenomen in het Coronaparcours Atlantikwall. In de expo ‘Bang Bang’ slaan kunstenaars Jonas Vansteenkiste en Veerle Michiels een brug met actuele conflicten. Omwille van het beperkte aanbod werden de toegangsprijzen verlaagd naar 4 euro voor ANNO1465, 4 euro voor de Atlantikwall Raversyde, of 7 euro voor een combiticket. Reductietarieven zijn niet mogelijk. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.

Foto-expo

In het Natuurpark komt er een nieuwe foto-expo ‘Atlantikwall in Vogelvlucht’. Deze gratis expo zal van begin juli gespreid staan op de fotomodules in het Natuurpark en op de muur naast de ingang van de Atlantikwall. Op die muur zullen bezoekers de volledige kustlijn kunnen zien, vanuit een vliegtuig gefotografeerd vlak na de Tweede Wereldoorlog in 1945. Op de modules komt meer info over luchtfotografie tijdens de Eerste Wereldoorlog en de archeologische opgravingen op de Atlantikwall. Aan de expo is een familiezoektocht gekoppeld. Dit is een samenwerking met een UGent, het Agentschap Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Overheid en het Europees Creative Europe Project Atlantikwall Europe