Athena- en OKAN-leerlingen leren elkaar beter kennen tijdens workshops Timmy Van Assche

08 oktober 2019

19u07 50 Oostende In de campus Pegasus van de school Athena kregen de leerlingen Humane Wetenschappen de kans om banden te smeden met OKAN-jongeren. Ze volgden samen tal van workshops. Enkele jongeren leerden ook voor het eerst fietsen, met hulp van de leerlingen en leerkrachten.

De nieuwe middelbare school Athena, dat een campus heeft met Pegasus in de Steensedijk en met Centrum in de Spilliaertstraat, pakte uit met een opvallend project. “De leerlingen van het zesde jaar Humane Wetenschappen leggen deze week een Geïntegreerde Werkperiode of GWP-project af”, vertelt Pedra Everaert van Athena. “De studenten legden voor één dag de focus op hun collega’s van het OKAN. Beide groepen gingen in het kader van de GWP een samenwerking aan onder de naam Project Fandando, wat Esperanto is voor ‘verbinding’. Het doel is duidelijk: leerlingen en leerkrachten van de vakgroep Humane Wetenschappen en OKAN trachten via verschillende workshops breuklijnen te overstijgen. Op een informele, warme manier proberen ze te achterhalen wat hen bindt en wat in de toekomst nog meer verbindend kan werken.” Op het programma stonden bijvoorbeeld een potje voetbal, dans-, kook- en zelfs fietslessen. Er werd ook een kunstwerk gemaakt.