ASO-coryfeeën blazen verzamelen tijdens nieuwe ‘memories’-avond Timmy Van Assche

21 februari 2020

15u38 0 Oostende Voor de zevende keer al organiseren de oud-gedienden van het vroegere AS Oostende een mooie, maar vooral unieke reünie. Nostalgici noteren vrijdag 20 maart maar beter in de agenda.

Even een streepje geschiedenis. De ‘Association Sportive Ostendaise’ werd in 1911 opgericht, maar stond natuurlijk bekend als ASO of ‘den As’. De club voetbalde vanaf 1922 in de tweede afdeling en kreeg in 1937 de koninklijke titel. De naam van ASO werd veranderd in ‘Athletische Sportvereeniging Oostende Koninklijke Maatschappij’. In 1947 werd de spelling gewijzigd. Pas in 1969 werd ASO kampioen in tweede klasse, maar het verblijf in eerste klasse bleef beperkt tot één jaar. Een nieuwe promotie naar eerste werd in 1974 afgedwongen. In Na een nieuwe degradatie in 1977 kreeg de club het financieel moeilijk en in 1981 volgde de fusie met KVG Oostende - toen de grote rivaal - tot het huidige KV Oostende. De clubkleuren werden zoals bekend rood, geel en groen: een combinatie van de kleuren van ASO (rood en groen) en VGO (rood en geel).

Hartelijk weerzien

“De tijd vliegt, zeg”, weten medeorganisatoren Marc Heddebauw, Paul Vranken en Willy Verhaeghe. “Onze zesde ‘ASO Memories’-avond ligt nog vers in het geheugen en nu komen we op de proppen met een zevende editie. Ja, ‘den AS’ leeft nog altijd. Op onze vorige bijeenkomst tekenden 250 gasten present. Het is uniek in het Belgisch voetbal dat zo’n mooie supporters- en vriendenkring nog bijeenkomt. Het is steeds een hartelijk weerzien voor spelers, bestuursleden en supporters”, voegt erevoorzitter René Menu eraan toe. Op vrijdag 20 maart nodigt de vriendengroep van ASO iedereen uit voor een gezellig samenzijn. Om 19 uur is er een receptie met cava, fruitsap of bier, een uurtje later komt KVO-ambassadeur Martin Heylen zowel televisie- als voetbalverhalen vertellen. Om 20.30 uur is er dan een ruime maaltijd met ribbetjes, worst, kip of ham à volonté, saladebar, wijn, tapbieren, softdrinks en tot slot dessert met koffie. Een kaartje voor dit alles kost 50 euro. Onder de aanwezigen worden drie gastronomische waardebonnen verloot. Elke aanwezige krijgt ook een voucher aangeboden om gratis een wedstrijd van KVO in play-off 2 mee te pikken.

Inschrijven kan tot 16 maart via een storting op rekening BE13 3840 5215 2439 van Marc Heddebauw. Zet er zeker een mailadres of gsm-nummer bij. Meer info: 059/27.90.66, 059/32.52.40 of 0478/28.84.36.