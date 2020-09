Artiesten brengen hulde aan Ensor Leen Belpaeme

22 september 2020

18u35 0 Oostende Enkele Belgische artiesten waaronder Arno, Johannes Verschaeve (The Van Jets) en Isolde Lasoen hebben hun muzikale krachten gebundeld voor een authentiek James Ensor album.

2020 is hét James Ensor jaar in Oostende. Na de opening van het vernieuwde James Ensorhuis en het gloednieuwe belevingscentrum midden juli 2020, is er nu ook hét muzikaal hebbeding voor kunstliefhebbers: Het James Ensor album. Het album genaamd Masqué - songs inspired by James Ensor verschijnt op 23 september en zal te koop zijn in het vernieuwde James Ensorhuis in Oostende.

James Ensor was meer dan een kunstschilder. Naast dichter en verzamelaar was hij ook een componist. Hij entertainde zijn gasten vaak door met zijn neusgaten op een fluitje te spelen, maar kon ook imponerende en angstaanjagende stukken neerzetten op piano. Dit gebeurde allemaal uit het hoofd, want muziek neerschrijven kon hij niet. Het harmonium waarop hij speelde staat in Het James Ensorhuis. Enkele bekende Belgische artiesten brengen met het album Masqué een echte muzikale ode aan de grootmeester. Onder andere Arno, Bent Van Looy, Isolde Lasoen, Johannes Verschaeve en SJ Hoffman schreven elk een authentieke single gebaseerd op een schilderij uit het oeuvre van James Ensor. Arno, één van de bekendste Oostendenaars, schreef van zijn song zelfs een Franse en Oostendse versie. “Ensor was mijn mentor. Hij stierf het jaar waarin ik geboren werd en hij is heel mijn leven aanwezig geweest. Elke zondag ging ik naar Maison Close van nonkel Theo met mijn pa, waar ze dan over politiek en zo discussieerden. Ensor kwam er ook, dus verhalen genoeg. Er hingen ook heel wat schilderijen van hem aan de muur. Fascinerend. En van de Franse televisie kreeg ik ooit een gedicht van Ensor, wondermooi was dat. Die mens was echt van alle markten thuis”, zegt de zanger.

De plaat is beschikbaar vanaf 23 september in Het James Ensorhuis in Oostende en kost 14,50 euro.