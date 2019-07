Art & Lifestyle-beurs palmt straks zestien dagen Thermae Palace Hotel in Leen Belpaeme

10u12 2 Oostende Ronald en Ina Marcus, Nadine Van Gulik en Christian De Gussem organiseren van zaterdag 3 tot en met zondag 18 augustus een Art & Lifestyle beurs met zo’n twintig streng geselecteerde exposanten uit België en Nederland.

Ina Marcus, zelf bevlogen ontwerpster, nam de voorbije jaren al enkele keren deel aan een beurs, maar dit jaar wordt de beurs vooral veel uitgebreider en gevarieerder. De Nederlands-Belgische organisatie heeft intussen al een flink aantal beurzen in het Oostendse Thermae Palace Hotel zelf georganiseerd en wil gedurende zestien dagen letterlijk en figuurlijk de rode loper uitrollen voor al wie van kunst, goede smaak en schoonheid houdt. Zowel de Koninklijke Astridzaal als de Leopoldzaal van het Thermae Palace Hotel zullen het decor zijn van unieke stukken.

Beleving wordt steeds belangrijker. “Daarom willen we zoveel mogelijk alle zintuigen bespelen. De consument moet niet alleen kunnen kijken, maar ook vergelijken, aanraken, uitproberen. Dat kan met een glaasje bubbels, een fijn hapje en steeds dat unieke zicht op de Noordzee”, verzekeren de initiatiefnemers.

Ina, Ronald, Christian en Nadine zijn ieder in hun eigen vak bijzonder bedreven. “Voor deze unieke beurs wilden we niet zomaar alle deelnemers in een wirwar door elkaar plaatsen. Uit ervaring weet ik wat er verkeerd kan gaan en daarom luisterden we naar de noden en behoeften van iedereen en daar kwam een heleboel nuttige informatie uit. Elke sector is immers anders en heeft z’n specifieke troeven.”