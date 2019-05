Ari Skulason (32) komt KV Oostende versterken Timmy Van Assche

31 mei 2019

17u17 1 Oostende Na Renato Neto heeft KV Oostende een tweede ervaren pion aangetrokken: linksachter Ari Skulason (32) ruilt Lokeren in voor de kust. De IJslandse international ondertekende een contract voor twee seizoenen.

Skulason was de afgelopen drie seizoenen titularis bij Lokeren. In 89 wedstrijden bij de Waaslanders scoorde hij twaalf keer en gaf hij elf assists. Ook bij zijn vorige clubs in Zweden en Denemarken viel hij al op door zijn rushes op de linkerflank. “Met het vertrek van Tomasevic, De Bock en Nastic was een linksachter prioriteit. Bovendien is Skulason een speler die de Belgische competitie kent en dus geen aanpassingsperiode nodig heeft. Hij was einde contract bij Lokeren waardoor er geen aankoopsom moet worden betaald,” aldus sportief adviseur Guy Ghysel. “Net als zijn hele ploeg kende hij een minder seizoen, maar wij zijn ervan overtuigd dat hij op zijn 32ste nog niet aan kwaliteit heeft ingeboet. We mogen ook niet vergeten dat hij er met zijn nationale ploeg ook al een mooi parcours heeft opzitten.” Skulason verzamelde al 64 caps voor de nationale ploeg van IJsland en hij was ook actief op het Europees kampioenschap van 2016. “Ik wil opnieuw een stap vooruit zetten”, zegt Skulason. “Ik ben blij dat ik hier mee kan schrijven aan een nieuw verhaal. Telkens ik met Lokeren in Oostende speelde, was ik gecharmeerd door het gezellige stadion waar het publiek dicht op het veld zit. Met Ingebrigtsen trok het ook een Scandinavische trainer aan. Ik hoorde al heel veel positieve klanken over hem uit Noorwegen en ik kijk er naar uit om met hem samen te werken.” (TVA)