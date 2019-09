Arbeider zwaargewond doordat raam van verhuislift op hem valt na aanrijding door tram Bart Boterman

24 september 2019

12u00 36 Oostende De Koningsstraat in Oostende is dinsdagvoormiddag een zwaar arbeidsongeval gebeurd. Arbeiders waren met behulp van een verhuislift ramen naar boven aan het brengen in een appartementsgebouw. Een raam van op de lift zou daarbij aangeraakt zijn door de stroomafnemer van de kusttram, waardoor het raam op de arbeider viel. De man raakte zwaargewond.

Het incident gebeurde rond 10.30 uur. Het slachtoffer werd volgens de politie met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. “Onze tramchauffeur was gestopt toen hij zag dat men bezig was met het glas en de verhuislift. Hij kreeg daarop het teken van de arbeiders dat hij mocht doorrijden met de tram, omdat de situatie veilig was. Toch heeft een stroomafnemer het glas op de lift geraakt en is het glas op de arbeider gevallen. Een zeer ongelukkig ongeval”, zegt woordvoerster Inge Debruyne van De Lijn.

De straat werd afgesloten en de trams dienden over enkel spoor langs het incident te rijden. De tramreizigers dienden over te stappen. “Onze chauffeur was zelf ook aangedaan en heeft een lange, prima staat van dienst. Onze gedachten gaan nu eerst uit naar de gewonde arbeider”, aldus Debruyne. De politie is ter plaatse voor het onderzoek.