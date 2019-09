Arbeider (41) zwaargewond: raam op verhuislift valt op hem na aanrijding door tram Bart Boterman

24 september 2019

12u00 36 Oostende In de Koningsstraat in Oostende is dinsdagvoormiddag een 41-jarige man uit Oostende zwaargewond geraakt door ongeval met de kusttram. Arbeiders waren met een verhuislift ramen naar boven aan het brengen in een appartementsgebouw. Toen de kusttram voorbij reed, werd een raam geraakt en kwam die terecht op de man die de lift bestuurde.

Het incident gebeurde rond 10.30 uur. “Onze tramchauffeur was gestopt, toen hij zag dat arbeiders bezig waren met het glas en de verhuislift”, zegt woordvoerster Inge Debruyne van De Lijn. “Hij kreeg daarop het teken van de arbeiders dat hij mocht doorrijden met de tram, omdat de situatie veilig was. Toch heeft een stroomafnemer bovenop de kusttram het glas op de lift geraakt en is het op de arbeider gevallen. Een zeer noodlottig ongeval”, aldus de woordvoerster. Die versie wordt ook door de politie bevestigd.

Glashandel Francier was er aanwezig om ramen van het appartementsgebouw te vervangen. Ze huurden Verhuizingen Vandycke uit Snaaskerke in om het glas naar boven te steken. Het 41-jarige slachtoffer is een werknemer van de verhuisfirma. “We zijn zelf enorm in shock door wat er is gebeurd. We kunnen enkel kwijt dat de toestand van onze arbeider stabiel is en dat al onze gedachten nu naar hem uitgaan”, vertellen de zaakvoerders. Ook bij Glashandel Francier was de verslagenheid groot. Het slachtoffer was er immers heel ernstig aan toe, ook aan het hoofd.

“Een van onze mannen legde hem in de bestelwagen in afwachting van de hulpdiensten en bleef op het slachtoffer inpraten. Ook onze werknemer is naar even naar het ziekenhuis overgebracht omdat hij in shock ging”, vertelt Veerle Francier van de glashandel. “Ik ben ons personeel gaan ophalen en heb ze thuis in de douche gestoken. Ze stonden verkleumd en erg aangeslagen in de gietende regen. Ze blijven morgen thuis na wat er vandaag gebeurd is. We hopen het beste voor de collega van de verhuisfirma”, aldus Veerle Francier.

Door het ongeval was de Koningsstraat enkele uren afgesloten voor verkeer. Het tramverkeer verliep op enkel spoor. Tramreizigers die op de desbetreffende tram zaten, moesten overstappen op een volgende tram. Er is geen deskundige van het parket ter plaatse gekomen, gezien de omstandigheden duidelijk zijn.