Applaus voor de zorg, ook in Oostende Leen Belpaeme

20 maart 2020

13u36 0 Oostende Overal in Vlaanderen werden om 12 uur witte vlaggen of andere doeken uitgehangen om steun te betuigen aan die mensen die zich nu volop inzetten om het hoofd te bieden aan het coronavirus. Ook in Oostende werd de oproep opgevolgd en staken mensen op de middag hier en daar hun hoofd buiten deuren en ramen om te applaudisseren.

Het is dezer dagen extreem rustig in het stadscentrum van Oostende. Zeker in de Kapellestraat kan het contrast bijna niet groter zijn. Rond de middag werd de stilte even doorbroken toen enkele mensen op hun balkon verschenen om te applaudisseren voor om de mensen in de zorgsector te steunen, maar ook voor alle andere sectoren die ervoor zorgen dat het land blijft draaien. Ook op heel wat andere plekken in de stad werd er geapplaudisseerd en werden kleurrijke spandoeken gemaakt.

