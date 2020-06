App ‘Uber Eats’ maakt intrede in Oostende Timmy Van Assche

27 juni 2020

06u34 0 Oostende De app Uber Eats is voortaan ook beschikbaar in Oostende. Via de applicatie bestel je eenvoudig een maaltijd zonder dat je de deur uit moet.

Uber Eats is beschikbaar in meer dan 500 steden over de hele wereld, waaronder nu dus ook in Oostende. “Na een succesvolle introductie in onder andere Antwerpen, Gent en Leuven hebben we nu Oostende als nieuwe bestemming uitgekozen. Hierdoor kunnen de lekkerste gerechten van lokale restaurants thuis besteld worden", zo laat Kamilla Lambotte van Uber Eats weten. “We willen het restaurantgevoel bij de mensen thuis brengen.” Uber Eats werkt in Oostende samen met verschillende partners, zoals McDonald’s, Pizza Hut, Bliny, bistro Pepe’s, Mamacita, Entre Terre et Mer, Mommy’s Bastards, Rooster, Koekoek, frituur Hazegras en Ohana.

Hoe werkt het?

De gebruiker downloadt de Uber Eats-app voor Android of iOS, selecteert het restaurant naar keuze, bestelt zijn of haar favoriete maaltijd en betaalt in de app met creditcard of PayPal-account. Zodra de bezorger op enkele minuten afstand van het restaurant is, ontvangt het restaurant een seintje om de bestelling te bereiden. De bezorger meldt zich in het restaurant, haalt de bestelling op en levert die contactloos af.

Als lanceringsactie krijgen nieuwe gebruikers die voor tenminste 20 euro aan eten bestellen met de code HEYOOSTENDE 15 euro korting op de eerste bestelling. De code is geldig tot 31 juli.