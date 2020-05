Exclusief voor abonnees Annie (82) verliest haar grote liefde Roland (86) na dodelijk ongeval: “Hij zou zeker 100 jaar worden. We hadden nog zoveel mooie jaren in het vooruitzicht” Bart Boterman

22 mei 2020

17u02 0 Oostende Na een schitterend huwelijk van liefst 62 jaar moet Annie Tally (82) uit Stene abrupt afscheid nemen van haar echtgenoot Roland Beernaert (86). De man, die vier kinderen, drie kleinkinderen en een achterkleinkind heeft, stierf Na een schitterend huwelijk van liefst 62 jaar moet Annie Tally (82) uit Stene abrupt afscheid nemen van haar echtgenoot Roland Beernaert (86). De man, die vier kinderen, drie kleinkinderen en een achterkleinkind heeft, stierf na een aanrijding door een vrachtwagen in Oostende , toen hij een zebrapad overstak met de fiets aan de hand. “Vrienden en kennissen zeiden onlangs dat hij zeker honderd jaar zou worden. We hadden nog zoveel mooie jaren in het vooruitzicht”, snikt Annie.

Roland trok woensdagvoormiddag met de fiets naar de dagbladhandel en naar de vistrap. Annie wachtte thuis op hem en was bezig in hun moestuin. “Ik begon al een beetje ongerust te worden, omdat Roland maar niet thuis kwam. Maar niemand gaat er zomaar van uit dat er iets ernstigs is gebeurd. Wat later zag ik een foto van een ongeval op de Torhoutsesteensweg verschijnen op Facebook. ‘Het zal toch geen waar zijn?’, dacht ik. Maar ik wou het nog niet geloven, hield de hoop erin en bleef kalm. Wat later stond Slachtofferhulp aan de deur en wist ik hoe laat het was. Het is verschrikkelijk. Ik ben mijn goeie, brave vent verloren. Altijd stond hij klaar voor mij”, vertelt Annie Tally.

