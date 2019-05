Ann Dumarey al 20 jaar sterke vrouw achter Oostende voor Anker: “Je moet de mensen in de watten leggen” Leen Belpaeme

22 mei 2019

11u09 1 Oostende Hubert Rubbens is al jarenlang het opperhoofd van Oostende Voor Anker. Iets meer in de schaduw, maar daarom niet minder belangrijk, is mevrouw Hubert Rubbens, Ann Dumarey. Aanvankelijk had ze niets met de scheepvaart, maar de verpleegster leerde net als haar man van schepen houden. Na twintig jaar Oostende Voor Anker is het echter de vriendschap met de vrijwilligers die haar het meest trots maakt.

Met een brede glimlach en vol enthousiasme stond Ann Dumarey jarenlang als rots in de branding in de infotent om bezoekers de weg te wijzen, maar ook om brandjes te blussen. Ze leerde door de jaren heen haar plan trekken. “Vroeger moest ik te veel vragen aan Hubert. Ik ben daarom een boekje beginnen bijhouden waarin ik alles opschrijf. Hubert regelt alles, maar ik zorg voor de details. Hij moet zich daar niets van aantrekken.”

Twee tienerdochters

Hubert nam de organisatie in de beginjaren volledig op zich. “Ik zie ons nog naast elkaar zitten aan de bureau”, zegt Ann. “Hubert was bezig met de voorbereiding van Oostende voor Anker en ik met mijn A1-opleiding in de verpleegkunde. We hadden op dat moment ook twee tienerdochters. Onze gasten zijn voor een groot stuk zelfstandig geworden in die drukte. Van in het begin waren ze ook betrokken bij de organisatie. Er kruipt immers heel wat werk in de voorbereiding. Ons huis stond tot voor kort vol met materiaal. Nu werken we samen met Toerisme Oostende, dat scheelt. Zij hebben de organisatie overgenomen, maar we doen alles in nauw overleg. De maritieme wereld moet je immers kennen.”

Financiële druk

Twee jaar geleden werd het Hubert allemaal iets te veel. “Hij was inderdaad van plan om te stoppen. Hij is uiteindelijk toch gebleven als curator en regelt nu de standjes en de schepen. Voor hem is de financiële druk veel verminderd. Hij heeft nachten wakker gelegen: zouden we wel rondkomen met het budget? Hij moest sponsors zoeken en die band ook nog eens onderhouden. Voor mij is het logistieke nu ook minder zwaar. Zo’n organisatie laat je echter niet zomaar los. We kunnen het nu geleidelijk doorgeven. De samenwerking met Toerisme Oostende is heel goed. Er is nauw overleg en er wordt feedback gevraagd, dat is leuk.”

Aan boord slapen

De verpleegster neemt ook dit jaar verlof om te werken op Oostende voor Anker. “Dat zijn echt heel drukke dagen. Vroeger nam ik ’s avonds alle handdoeken mee naar huis en tegen de volgende ochtend waren ze gewassen en gestreken en in pakjes lagen ze weer klaar. Hubert heeft lang moeten zeuren voor ik aan boord wilde blijven slapen. Ik blijf anders bezig. Hubert is er ook voltijds mee bezig. Vroeger ging hij om 4.30 uur gaan lopen langs de site om te kijken of alles in orde was. Ik heb vaak schrik gehad dat hem iets overkomen was omdat het zo lang duurde voor hij terug thuis was. Eén keer stond ik klaar om de politie te bellen.”

Zeilwedstrijden

Ann had aanvankelijk geen zeebenen. “Ik heb Hubert leren kennen toen hij mijn broer leerde zeilen. Ik hoorde Hubert zeggen ‘allez Dumarey doe dit en doe dat’ en mijn eerste gedachte was, wat een dikkenek. Nadien was er een fuif in Ter Duinen en daar vroeg hij mij om te dansen en de rest is gekend”, lacht Ann. Door de jaren heen vergezelde ze Hubert naar allerlei maritieme festivals. “Het draait allemaal rond schepen. Je kan wel aan wal blijven, maar ik ben er toch in gegroeid. Nu zeilen we met ons eigen vrouwenteam mee tijdens wedstrijden, we werden zelfs al eens derde”, vertelt Ann.

Verbroedering

Oostende voor Anker is een toeristisch evenement, maar spreekt ook veel Oostendenaars aan. “Ik merk dat ook aan de verhalen die mensen komen vertellen. Ik denk dat mensen graag komen kijken naar de schepen, maar daarnaast hebben we ook een trouwe ploeg vrijwilligers die ondertussen al vertrouwde gezichten zijn voor bezoekers. De sfeer tussen de schippers en de muzikanten is bovendien heel warm. De verbroedering is belangrijk op Oostende voor Anker. Je moet de mensen een beetje in de watten leggen.”

Rode familie

Het mooiste aan Oostende voor Anker is voor Ann dan ook de grote familie. “Alle rode broeken, zoals de vrijwilligers genoemd worden, zijn echte vrienden geworden. We helpen en steunen elkaar door dik en dun. Als ik bel dat er een probleem is, dan komen ze meteen. Daar ben ik heel trots op.”