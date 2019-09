Andries De Gryse (87) stopt met heemkunde en schenkt collectie weg Timmy Van Assche

13 september 2019

21u39 4 Oostende Op 87-jarige leeftijd stopt amateur-historicus Andries De Gryse - Dries voor de vrienden - met zijn passie: de heemkunde. Hij schenkt zijn collectie weg aan goeie vrienden en verschillende heemkundige kringen.

“Omdat de gezondheid niet meer zo optimaal is, heb ik met pijn in het hart besloten om te stoppen met heemkunde”, laat Dries weten. “Als laatste inzet ben ik momenteel bezig aan mijn autobiografie. Ik vergeet de mensen die me ooit hebben geholpen niet. Daarom heb ik ze uitgenodigd om bij mij enkele stukken uit m’n collecte te kiezen. De rest is geschonken aan Familiekunde Oostende en heemkringen De Plate, Ter Ceurre in Bredene, Schorre-Stene en Info Marine Neptunus. Ik heb de heemkunde altijd met veel liefde gedaan en was gedreven in het speuren in en opzoeken van geschiedenis. Maar als het niet meer gaat, moet je de realiteit aanvaarden.” De Gryse is geen onbekende in Oostende. Hij verzorgde talloze tentoonstellingen, is een vat vol kennis en gaf het gesmaakte kijkboek Archieven Mariakerke uit. Door de lokale handelaarsbond werd hij zelfs uitgeroepen tot ‘meest verdienstelijke Mariakerkenaar’. Onlangs nog was Dries als één van de getuigen te zien in de film van Werner Rotsaert over de bevrijding van Oostende, 75 jaar geleden.