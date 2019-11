André Sorel viert 80ste verjaardag met boek: “Ik blijf werken tot de dood” Timmy Van Assche

08 november 2019

11u51 0 Oostende Eind dit jaar mag de bekende kunstenaar en galeriehouder André Sorel tachtig kaarsjes uitblazen. Naar aanleiding van die heuglijke gebeurtenis, brengt Sorel een boek uit waarin hij terugblikt op zijn carrière.

“Ik begon mijn artistieke carrière toen ik 20 jaar was met linoleumsneden”, begint André zijn verhaal. “Mijn allereerste tentoonstelling vond plaats in het legendarische La Chèvre Folle. Nadien ben ik als kunstenaar alsmaar verder geëvolueerd naar werken op paneel en doek. Zwart-wit, grijstinten en collages maken deel uit van mijn oeuvre. Hoeveel werken ik in totaal heb gemaakt? (denkt na) Goh, als ik alles optel, zal dat toch naar de duizend gaan, hoor. In 1970 bijvoorbeeld maakte ik maar liefst honderd werken in één jaar tijd. En zelfs dit jaar nog heb ik zestig werken gemaakt.”

Tot in Vietnam

André Sorel was leraar aan de Stedelijke Kunstacademie in Oostende van 1971 tot 1979. In 1984 ontving hij het ereteken van Ridder in de Orde van Leopold II en in 1994 het ereteken van Ridder in de Kroonorde, beide voor bewezen diensten als plastisch kunstenaar. Tal van (inter)nationale prijzen kreeg hij toegestopt. André Sorel heeft werken in privé- en publieke verzamelingen in binnen- en buitenland, van Oostende, Brussel en Gent tot in Parijs, Bordeaux, Monaco, New York, Moskou, Berlijn en Budapest. Zelfs in Vietnam kennen ze zijn oeuvre. Stof genoeg dus om in een boek te gieten. “Ik besloot zelf een boek uit te brengen met vooral foto’s. De begeleidende tekstjes maakte ik met kleefletters. (knipoogt) Ik ben op pensioen, hé, ik heb veel tijd. En toch: ik stop niét met kunst en ook mijn galerie Ulenspiegel blijft open. Ik doe voort tot de dood.” Het boek ‘André Sorel – plastisch kunstenaar - leven en werk’ kost 25 euro en is te koop in zijn kunstgalerie in de Vlaanderenstraat 72. De eerste vijftig kopers van het boek krijgen er een tekening van Sorel bij. Er zijn 200 boeken gedrukt.