Andre Hazes jr. komt naar de Versluys Dome in Oostende Leen Belpaeme

30 september 2019

17u23 0 Oostende De populaire Nederlandse zanger kondigde onlangs enkele nieuwe optredens in België aan.

André Hazes is niet meer weg te denken op de Vlaamse podia. Na een succesvolle doortocht in een uitverkocht Lotto arena ging het richting theaters. Alle theaters waren in een mum van tijd uitverkocht. In het voorjaar 2020 kondigt André terug enkele data aan, waaronder op 25 april 2020 in de Versluys Dôme in Oostende. ‘Leef’, ‘Ik Leef Mijn Eigen Leven’ en ‘Wie Kan Me Vertellen’ zijn maar enkele van de grote hits die gecombineerd zullen worden met de beste hits van zijn vader. Een staanplaats kost 39 euro, een zitplaats 55 euro en silverseats 95 euro. Meer info via https://andre-hazes-jr-oostende.eventsquare.co. Dit concert is een organisatie van Concertevents in samenwerking met Concerten aan Zee.