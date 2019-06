Anderhalf jaar cel voor aan lager wal geraakte inbreker die zich “als ware ninja” verschanste met steakmessen Siebe De Voogt

24 juni 2019

12u26 0 Oostende Een 31-jarige Oostendenaar heeft een voorwaardelijke celstraf van anderhalf jaar gekregen voor tien diefstallen en twee inbraken in een restaurant en galerij. Christophe V. was volgens het openbaar ministerie een gevaar voor de maatschappij en moet nu de nodige begeleiding volgen.

“Intriest”, zo noemde de procureur het dossier tegen Christophe H. (31) uit Oostende. De man moest zich verantwoorden voor tien diefstallen en twee inbraken. “Beklaagde is momenteel aangehouden, want hij kan niet om met vrijheid. Op 12 juli vorig jaar belde z’n eigen moeder de politie op, omdat ze geen weg meer kon met haar zoon. Hij heeft mentale problemen en gebruikt speed en cannabis. Bij z’n arrestatie biechtte hij spontaan enkele diefstallen op.” Op 21 juni vorig jaar brak H. binnen in Taverne Valentientje in Oostende. Hij nuttigde er vier flessen cava, ribbetjes en nam ook wat rode wijn en cola mee.

Vijf dagen later drong de man ook een galerij binnen. Hij nam er een douche, stal er computermateriaal en bracht er de nacht door. “Deze man is een gevaar voor de maatschappij”, stelde de procureur. “Hij verschanste zich vorig jaar met steakmessen en waande zich een ware ninja. Ik vraag minstens 30 maanden cel.” De advocaat van Christophe H. kon niet leven met de vordering van het parket. “30 maanden? Wat is het nut daarvan? De maatschappij zou beter af zijn met een therapie voor mijn cliënt”, pleitte hij. Ook de rechter was maandagmorgen die mening toegedaan. Hij legde H. een voorwaardelijke celstraf van anderhalf jaar op. Ook z’n geldboete van 16.000 euro moet de Oostendenaar niet betalen als hij z’n voorwaarden naleeft.