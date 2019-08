Amper 10 sluikstorters beboet op het strand Klaas Danneel

31 augustus 2019

22u44 0 Oostende Afgelopen zomer hebben maar tien mensen een GAS-boete gekregen voor sluikstorten aan de kust. Terwijl de stranden vaak een stort waren. De kustburgemeesters zeiden bij het begin van de zomervakantie dat ze streng zouden controleren, maar uiteindelijk heeft alleen Oostende dat gedaan, en dus ook maar zeer beperkt.

18 uur vanavond in Oostende. De wind steekt op aan zee en veel toeristen beslissen om het strand te verlaten. De meeste mensen nemen hun afval mee naar huis, maar we zien ook verschillenden die dat niet doen. Als we er een Franstalig meisje over aanspreken doet ze eerst alsof het achtergelaten flesje niet van haar is, maar na wat getwijfel raapt ze het uiteindelijk toch op. Op het strand vinden we nog meer achtergelaten blikjes, papiertjes, zelfs luiers. Ook rond de vuilnisbaken zien we zakken met afval staan. Als we in die bakken kijken, zien we dat die niet eens vol zitten, maar sommige toeristen doen gewoon de moeite niet om dat te controleren.

Heterdaad

Overtredingen zijn er dus massaal, en toch zijn aan de kust van De Panne tot Knokke-Heist in de maanden juli en augustus allemaal samen amper tien GAS-boetes uitgeschreven. Die tien overtreders werden allemaal betrapt in Oostende, in de andere negen kustgemeenten werd helemaal niemand beboet. Nochtans hadden de meeste kustburgemeesters bij het begin van de zomervakantie aangegeven dat ze streng zouden controleren, maar dat is dus nauwelijks gebeurd. “We hebben wel degelijk gecontroleerd, maar we hebben niemand kunnen betrappen”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker van Middelkerke. “Om een GAS-boete te kunnen geven, moet je iemand op heterdaad betrappen, en dat is niet zo evident. Op het strand van Westende hebben we wel twee grote kunstwerken geplaatst, waar toeristen afval in kunnen werpen, en dat lijkt wel te werken. In de zomervakantie zijn ook acht voltijdse arbeiders elke dag in de weer om het strand, de duinen en de dijk proper te houden.”

Boete tot 350 euro

Bij het begin van de zomervakantie was heel wat te doen over de afvalproblematiek aan zee nadat VTM Nieuws beelden had getoond van het stort op het strand van Blankenberge na een warme zomerdag. Alle kustgemeenten hebben daarna ingegrepen en extra maatregelen genomen om bijvoorbeeld extra vuilnisbakken te plaatsen, en die ook vaker te ledigen. Zeven kustgemeenten (Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, De Haan, Zeebrugge en Knokke-Heist) kondigden ook aan dat ze streng zouden optreden tegen sluikstorten met GAS-boetes tot 350 euro.

Testperiode

Maar alleen Oostende heeft woord gehouden: politieagenten in burger hebben acht avonden gecontroleerd, en hebben tien overtreders beboet. In werkelijk hebben deze zomer een veelvoud toeristen afval achtergelaten op het strand. Vanavond alleen al hebben we meerdere mensen gezien die hun troep gewoon liet liggen. “Volgend jaar gaan we meer mensen en meer middelen inzetten om nog strenger te controleren”, zegt Oostends burgemeester Bart Tommelein. “Het kan beter, dat geef ik toe, maar deze zomer was dan ook een testperiode.”

Proper Strandlopers

Dat lang niet alle toeristen hun afval mee naar huis nemen, zelfs niet na de media-aandacht bij het begin van de zomervakantie, blijkt ook uit de cijfers van de Proper Strandlopers, dat zijn vrijwilligers die elke avond onze stranden opruimen. Tot vandaag hebben ze in juli en augustus al 11.675 liter afval opgeruimd, dat komt overeen met zo’n 195 grote vuilniszakken. Het gemiddelde per dag komt ongeveer overeen met dat van vorig jaar. “De toeristen die hun afval nu nog niet opruimen, zullen dat nooit doen”, zegt Kevin Pierloot, één van de 889 vrijwilligers bij de Proper Strandlopers. “Het zou volgens mij een oplossing zijn om het systeem van statiegeld in te voeren. Ik denk dat je hardleerse overtreders zo wel kunt overtuigen om hun afval op te ruimen. Daar bovenop moeten de sorteerregels ook beter. Nu verschillende die per kustgemeente. Wat uniformiteit zou het veel duidelijker maken.”