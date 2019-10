Amokmaker op café blijkt illegaal en kledingdief Bart Boterman

17u08 3 Oostende De politie werd donderdagnacht rond 00.40 uur opgeroepen voor moeilijkheden in een café in de Langestraat in Oostende. Een man was er met glazen aan het gooien.

De politie vatte de man bij de kraag en bij een controle bleek hij illegaal in het land te zijn. Volgens de politie wees verder onderzoek uit dat hij ook gestolen kledij bij zich had. De man werd gearresteerd en ter beschikking gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. Die moet beslissen over al dan niet het bevel tot het verlaten van het land, asiel of overbrenging naar een gesloten centrum.