Alternatieve ‘Record Store Day’ gaat tweede weekend in Timmy Van Assche

25 september 2020

07u00 0 Oostende Vinylliefhebbers mogen de kuiten smouten voor een nieuwe, tweede weekend van de wereldwijde ‘Record Store Day’. Uitzonderlijk vallen er zowel op zaterdag én zondag tal van exclusieve vinyls te scoren in platenzaak Compact Center.

Record Store Day, kortweg RSD, is een internationaal evenement dat onafhankelijke platenzaken in de kijker zet. Op die dag worden heel wat exclusieve en nooit eerder uitgebrachte platen op het grote publiek losgelaten. Normaal gezien vindt Record Store Day plaats in april, maar de coronapandemie verbrodde de jaarlijkse muziekhoogmis. Gevolg: RSD wordt gespreid over verschillende dagen. Platenzaak Compact Center in de Vindictivelaan 10 staat voor haar tweede van in totaal drie RSD-weekends - het eerste vond op zaterdag 29 en zondag 30 augustus plaats.

“Dit weekend is dus onze tweede Oostendse weekend. Op zaterdag zijn we uitzonderlijk doorlopend open van 9 tot 19.30 uur. Op zondag, normaal onze vaste sluitingsdag, zijn we ook open van 10 tot 18 uur. Door bezoekers te spreiden, kunnen we alles veilig en volgens de coronamaatregelen laten verlopen”, zegt zaakvoerder Yves Deckmyn. “Wat we allemaal in petto hebben? Er komt een straffe box uit van de betreurde Prince, ‘Sign of the times’ en een gekleurde plaat van The Rolling Stones. De Britse postpunkband Idles brengt ook nieuw werk uit en voor de liefhebbers is er een nieuwe box van De Prehistorie." Er valt ook werk te scoren van Jimi Hendrix, Placebo, Hugo Raspoet, Fleetwood Mac, Roger Waters, The Ramones en vele andere. “Het eerste weekend was al een succes en verliep rimpeloos dankzij het spreiden van de klanten", zegt Deckmyn nog. “We zien dat in deze vreemde tijden mensen op zoek gaan naar een uniek muziekstuk om even corona te vergeten.”

Meer info: 059/80.56.49.