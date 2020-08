Alternatief cultuurprogramma Zomer in O. blijkt groot succes te zijn: “Getoond dat cultuur op veilige manier georganiseerd kan worden” Timmy Van Assche

17 augustus 2020

06u30 0 Oostende Met Zomer in O. stelden verschillende partners uit de cultuursector in juli en augustus een alternatief en coronaproof programma samen. Dat bleek een succes, want naast 6.500 ticketkopers zakten nog eens 1.500 bezoekers af naar de weekendprogrammatie in verschillende wijken.

Zomer in O. moest een deugddoende cultuurkuur naar Oostende brengen na een periode van lockdown. Op het programma stond theater, muziek, dans, comedy en literatuur. De organisatie was in handen van De Grote Post, KAAP, kleinVerhaal, Mu.ZEE, Kunstencampus aan Zee en Theater Aan Zee met steun van de stad. 250 artiesten werkten samen met tientallen vrijwilligers en medewerkers om op zes verschillende locaties maar liefst 200 voorstellingen te laten doorgaan.

8.000 bezoekers

“6.500 ticketkopers kochten een kaartje voor één van de locatievoorstellingen. Nog eens 1.500 bezoekers zakten af naar verschillende wijken in de stad, waar ieder weekend een Zomer in O.-karavaan neerstreek en daarbij gedurende twee dagen een plein bezette”, laten de cultuurpartners gezamenlijk weten. “De karavaan bracht muzikanten en artiesten mee die korte en gratis performances brachten voor publiek uit de wijk. De organisatie Cirq sloot iedere doortocht af met Blockbusters, een live radio- en tv-programma voor en door buurtbewoners met onder meer Joris Hessels en Dominique Van Malderen.”

Zomer in O. bewees dat we wel degelijk op een veilige manier cultuur kunnen organiseren. Verschillende cultuurpartners

Lijfstroom

Achter de schermen kregen zeven residenten tijdens Zomer in O. de kans om in cultuurcentrum De Grote Post hun voorstelling af te werken. “Zo kreeg Jong Theaterwerk ondanks de afwezigheid van Theater aan Zee dit jaar, toch een duwtje in de rug”, geeft Marian Decroos van Zomer in O. mee. “Ook jonge muzikanten kregen hun moment in de kijker. Het muziekconcept Lijfstroom, waarbij verschillende bands op locatie livemuziek brachten, werd halverwege juli gelanceerd en tijdens Zomer in O. werden de eerste opnames gemaakt. In vijf afleveringen werd een beloftevolle Jong Muziek selectie aangevuld met talent uit onze badstad. De livesets werden afgewisseld met interviews inclusief knipoog naar het befaamde programma ‘Later with Jools Holland’.”

Veilige organisatie

“In reacties merken we een enorme opluchting van zowel artiesten als publiek om elkaar na een lange periode terug te zien", gaat Decroos door. “Zomer in O. bewees dat we wel degelijk op een veilige manier cultuur kunnen organiseren. Mogelijk gemaakt door mondmaskers, bubbels en noodzakelijke anderhalve meters, maar ook dankzij de gezamenlijke inspanningen van de verschillende kunst- en cultuurpartners en steun van de stad en haar logistieke diensten.” Daarmee geven de verschillende partners ook aan dat “cultuur organiseren in moeilijke tijden een ambitie is”.