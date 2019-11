Alsnog onderzoek naar brandstichting op sprookjesfestival ‘Er Was Eens’ Bart Boterman

06 november 2019

10u04 0 Oostende Er is alsnog een onderzoek opgestart naar brandstichting op het Sprookjesfestival ‘Er Was Eens’ in het Leopoldpark in Oostende. In de nacht van 27 op 28 oktober brandde een tent, het verteltheater, volledig uit. De eerste diagnose was een accidentele brand door kortsluiting, maar na vermoedens over kwaad opzet is dagen later toch een branddeskundige gestuurd.

“De deskundige is tot de bevinding gekomen dat de brand wel degelijk is aangestoken. Er wordt een onderzoek gevoerd naar opzettelijke brandstichting”, bevestigt het Brugse parket. De nacht voordien waren al mensen binnengedrongen in de tent en werden al spullen gestolen. Volgens Toerisme Oostende loopt de schade na de brand op tot in de duizenden euro’s. De tent, de decoraties, de geluidsinstallatie, de verlichting en de technische uitrustingen zijn volledig vernield. Het sprookjesfestival kon weliswaar wel nog door gaan. De voorstellingen in het verteltheater werden verhuisd naar het familietheater.