Alle vragen van de KVO-veiling beantwoord: wat gebeurt er met mijn geld? Waarom is de veiling in het Frans? Timmy Van Assche

24 april 2020

06u08 0 Oostende De veiling bij KV Oostende is een initiatief van de supportersfederatie, clubambassadeurs en KVO zelf. Maar wat gebeurt er met het geld als de club haar licentie haalt? Of net niet haalt? En waarom is die veiling in het Frans opgestart? Enkele cruciale vragen beantwoord.

Als KVO haar licentie behaalt, gaat al het opgebrachte geld naar de jeugdwerking, eigen sociale doelen en supporterswerking. In het slechtste geval - waarbij de club geen proflicentie krijgt - wordt het geld geschonken aan goede doelen in de stad of kan je ervoor kiezen om het geld terug te krijgen. Bieden kan via www.ebay.fr/usr/chtiscollecteurs en via www.kvo.be vind je nog andere praktische info terug.

De veilingen worden aangeboden op eBay en gecoördineerd door ‘les Ch’tis Collecteurs’, een Franse organisatie die gespecialiseerd is in veilingen voor het goede doel. Zo verkopen ze ook truitjes in de strijd tegen kanker. KVO-keeper William Dutoit is peter van de organisatie. “Via William hoorden we dat KVO geld inzamelt om de club te steunen en met onze ervaring willen wij hen helpen”, geeft oprichter Antony Canonne mee. “Zo bundelen wij alle items onder het dak van één eBay-pagina. KVO levert alle Nederlandstalige teksten aan. Elke dag willen we items toevoegen aan de veiling. We rekenen zo onder meer op medewerking van ex-spelers om ons bijvoorbeeld unieke shirts te bezorgen die we kunnen verkopen.” Voor meer praktische info: www.kvo.be.

