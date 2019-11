Alicia Tack viert 100ste verjaardag. Haar geheim? “Ze stond altijd optimistisch in het leven” Leen Belpaeme

09 november 2019

10u49 1 Oostende Het is weinig mensen gegeven om hun 100ste verjaardag te vieren. Alicia Tack werd vrijdagmorgen in de bloemetjes gezet door burgemeester Bart Tommelein en ze mocht gelukwensen in ontvangst nemen van het koningspaar. De kranige dame genoot met volle teugen samen met haar familie.

Alicia werd geboren om 10 november 1919. Ze kreeg twee kinderen Eddy (75) en Mireille (66) en heeft ondertussen al 7 kleinkinderen, 13 achterkleinkinderen en zelfs 2 achterachterkleinkinderen. In 1943 trouwde ze met Firmin. Samen met haar man baatte ze jarenlang een bakkerij uit in Oostende. Volgens dochter Mireille behaalde ze deze speciale verjaardag dankzij haar optimisme. “Ze dronk graag een pineautje met haar vriendinnen. Mijn ouders hebben 27 jaar de bakkerij uitgebaat en nadien waren ze actief in dansverenigingen en hebben ze nog wat gereisd.” Alicia woont sinds 2011 in woonzorgcentrum De Boarebreker. Ze genoot alvast van haar verjaardag en maakte volop grapjes met burgemeester Bart Tommelein die haar nog trakteerde op een Pineau.