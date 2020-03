Algemeen directeur Kristof Beuren vertrekt bij Stad Oostende Leen Belpaeme

04 maart 2020

12u04 0 Oostende Algemeen directeur Kristof Beuren verlaat op 31 mei de organisatie Stad Oostende. Hij gaat aan de slag bij het Oostendse bedrijf Renasci.

Kristof Beuren werkte tien jaar bij Stad Oostende, eerst als stadssecretaris, later als algemeen directeur na de samenvoeging van stadsbestuur en OCMW. “Ik kijk met enorm veel voldoening, appreciatie maar zeker ook met enige fierheid terug op deze periode”, zegt Kristof Beuren zelf. Hij wordt COO bij het Oostendse bedrijf Renasci. Het bedrijf is momenteel in volle ontwikkeling in het Oostendse havengebied. Renasci introduceert Smart Chain Processing. Dat is een revolutionaire methode die afval volledig kan omzetten in energie en grondstoffen zonder restafval. Kristof Beuren wil mee de Renasci groep uitbouwen tot een Europese topspeler in deze branche. Beuren heeft al ervaring in de bedrijfswereld waaronder bij Electrawinds. Nu gaat hij opnieuw aan de slag bij Luc Desender.

Op korte termijn worden de nodige stappen ondernomen om de selectieprocedure voor een nieuwe algemeen directeur op te starten.