Albanees krijgt straf met uitstel voor opbouw van professionele cannabisplantage op appartement Siebe De Voogt

13 februari 2020

15u12 0 Oostende Een 28-jarige Albanees heeft in de Brugse rechtbank 2 jaar cel met uitstel gekregen voor een cannabisplantage in opbouw in Oostende. Volgens de politie was Enri I. de plantage bijzonder professioneel aan het opzetten in een appartement.

De cannabisplantage werd op 10 oktober 2018 ontdekt in een flat langs de Schaperijkreekstraat. Volgens het parket stond de huurovereenkomst van het appartement op naam van een Griek. “Het bleek om een valse naam te gaan”, vertelde de procureur. “Op een bijgeleverd identiteitsdocument troffen we echter een foto van de beklaagde aan. Een telefoonnummer op het aansluitingsformulier van de elektriciteit bleek ook aan hem toe te behoren.” Enri I. stond lange tijd geseind en werd op 19 augustus vorig jaar opgepakt bij z’n aankomst in de luchthaven van Zaventem. “De beklaagde zat op een vlucht uit Italië en had twee iPhones op zak. Het gsmnummer op het bewuste formulier van de elektriciteit kon gelinkt worden aan één van de toestellen.”

Enri I. verklaarde aanvankelijk nooit in Oostende te zijn geweest, maar ging uiteindelijk toch over tot bekentenissen. Hoe hij aan de kust belandde, is niet duidelijk. Een eventuele drugsbende achter de man kon nooit in kaart gebracht worden. “Mijn cliënt woonde lange tijd in Nederland en Italië”, vertelde z’n advocate Nadia Lorenzetti. “Hij geeft toe dat hij op eigen houtje een plantage wilde opzetten. Van planten of zaadjes was echter nog geen sprake. Hij zag een deurwaarder en agent z’n flat bijgaan en wist toen dat het voorbij was. Vorig jaar kwam hij enkel nog eens naar België als toerist. M’n cliënt had zelfs een B&B geboekt.”