Alain en Ook Alain bekennen: Preuteleute zit zélf achter stickeractie ‘West-Vlamingen buiten’ Timmy Van Assche

28 juli 2019

23u47 4 Oostende De aap komt uit de mouw: het komische duo Preuteleute heeft zelf toegegeven dat ze achter de stickeractie zitten waarbij hun eigen affiches werden beplakt met de boodschap ‘West-Vlamingen buiten’.

Vorige week keek Vlaanderen verbaasd op toen enkele affiches van het Oostendse Preuteleute in Gent werden beplakt.‘West-Vlamingen buiten’, stond er te lezen - weliswaar zonder koppelteken. Een mop, discriminatie of promostunt? Het blijkt nu om het laatste te gaan. Alain en Ook Alain - Sebastien Dewaele en Tom Vanrijckeghem - hebben nu in een filmpje toegegeven dat ze zelf achter de stickeractie zitten. De sloebers maakten de video tijdens de laatste dag van de Gentse Feesten. Terwijl Alain bij een affiche staat te wachten om de dader te vatten, duikt Ook Alain op met zo’n sticker. “Ben jij diegene die dat doet”, zegt Alain verbaasd in het Oostends. “Wel, je zei toch dat West-Vlamingen moeten buiten komen”, repliceert Ook Alain. “Je ‘dwoazen’ (dwaas, red.)”, reageert z'n wederhelft.