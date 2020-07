Al ruim 10.000 aanmeldingen voor plekje op Oostendse strand Timmy Van Assche

15 juli 2020

16u40 40 Oostende Toerisme Oostende mocht woensdagavond al meer dan 10.000 reservaties ontvangen voor een plaatsje haar stranden tussen 18 en 21 juli. Dat laat het kabinet van burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) weten.

“Er wordt vlot gebeld naar en langsgegaan bij ons toerismebureau”, zegt kabinetschef Margot Neyskens. “Die ruim 10.000 reservaties moet je wel spreiden over de vier dagen waarop aanmelden verzocht wordt. Er is ruimte voor 15.000 aanmeldingen per dag, dus er kunnen zeker nog mensen bij. 3.000 reservaties noteren we voor de eerste dag, op zaterdag 18 juli. Voor zondag 19 juli gaan we dezelfde richting uit. We maken wel de kanttekening dat we nog maar woensdag zijn en de actie pas is opgestart. Maar de manier waarop alles verloopt, is hoopgevend.”

De stad Oostende benadrukt dat aanmelden enkel gevraagd wordt voor de stranden tussen de Venetiaanse Gaanderijen en het Zeeheldenplein. Voor de andere stranden, zoals Mariakerke, Raversijde, Oosteroever en ter hoogte van Thermae Palace is er geen reservatie nodig.

Meer info: www.visitoostende.be en 0800/62.167.