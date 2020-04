Al één COVID-afdeling gesloten in AZ Damiaan Leen Belpaeme

22 april 2020

17u28 0 Oostende Het AZ Damiaan heeft 1 COVID-afdeling gesloten. Momenteel verblijven 36 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis, waarvan 9 op de afdeling intensieve zorgen. In totaal werden al 114 patiënten met corona behandeld in het ziekenhuis en zijn ook 18 mensen overleden aan het virus.

Het ziekenhuis heeft momenteel nog twee COVID-afdelingen en een transit-afdeling, waar mensen met een vermoedelijke besmetting wachten op het resultaat van de screening. “We konden intussen 1 COVID-afdeling sluiten. Het personeel blijft wel stand-by voor het geval dat we deze terug operationeel moeten maken. Daarnaast konden we vandaag op twee afdelingen de strikte quarantainemaatregelen opgeven. Op deze afdelingen werd onder andere een opnamestop ingevoerd nadat er enkele patiënten en medewerkers positief werden gescreend”, licht Kevin Mollet, Stafmedewerker PR & Communicatie toe.

Sinds de start werden al 60 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis. Ondertussen werden alle nodige maatregelen getroffen om de patiënten met een COVID-19 besmetting en de andere patiënten strikt uit elkaar te houden. Dringende en noodzakelijke consultaties, ingrepen en onderzoeken en ook levensnoodzakelijke therapieën kunnen doorgaan als dit medisch noodzakelijk is. “De huisarts en arts-specialist kunnen bepalen of de patiënt in aanmerking komt voor een teleconsultatie of een consultatie in Az Damiaan of als de afspraak uitgesteld wordt.