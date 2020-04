Al 7 horecazaken vragen faillissement aan in Oostende sinds start coronacrisis Leen Belpaeme

30 april 2020

18u00 0 Oostende Sinds de verplichte sluiting van de horecazaken midden maart werden al zeven faillissementen aangevraagd voor horecazaken in Oostende. In 2019 waren er over een volledig jaar 28 zaken die failliet gingen. De coronacrisis lijkt nu al een grote invloed te hebben op de horeca in Oostende.

Sinds 12 maart zijn er 7 zaken uit de horecasector waarvoor het faillissement werd aangevraagd. Dat cijfer ligt redelijk hoog als je weet dat er in heel 2019 ‘slechts’ 28 zaken over de kop gingen.

“Het is wel zo dat er in een Koninklijk Besluit werd vastgelegd dat faillissementsprocedures kunnen bevroren worden, waardoor je niet alleen door de coronacrisis failliet kan verklaard worden”, legt schepen Charlotte Verkeyn uit. “We merken dat er heel wat ongerustheid is bij ondernemers. Mensen zijn wel creatief, maar je kan daarmee niet alles ophalen. Er zijn ondertussen ook 67 aanvragen binnengekomen voor steunmaatregelen van horeca- en handelszaken bij het Economisch Huis.”

Er werd een budget van 500.000 euro vrijgemaakt om de zaken in Oostende extra te ondersteunen.