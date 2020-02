Al 5 met olie besmeurde zeekoeten aangespoeld op het strand: “Breng ze naar het vogelopvangcentrum voor het te laat is” Bart Boterman

28 februari 2020

14u52 0 Oostende Het Vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende heeft de voorbije dagen al vijf met olie besmeurde zeekoeten binnengekregen. De zeevogels spoelden aan in Oostende, Middelkerke en Nieuwpoort. “We roepen strandwandelaars die nog besmeurde vogels aantreffen op om de dieren bij ons binnen te brengen”, zegt biologe Laure Desmet van het vogelopvangcentrum.

“Momenteel hebben we nog geen informatie over de bron van vervuiling. Zeekoeten zijn groepsdieren en wellicht zijn ze samen in een olievlek in de Noordzee terecht gekomen. Intussen staat de teller op vijf zeekoeten, maar we vermoeden dat er nog veel meer slachtoffers zijn”, zegt Laure Desmet. De olie interfereert met de vetlaag op de veren, waardoor de veren niet meer waterafstotend zijn. De vogels krijgen het gevoel dat ze verdrinken en zoeken daarom het strand op. En dan begint de marteling.

Sterven van ontbering

“De vogels proberen zichzelf te wassen met hun snavel maar krijgen daardoor olie binnen. Ze raken ook onderkoeld, vinden geen eten noch drinken. De dieren verzwakken en sterven uiteindelijk van ontbering”, gaat de biologe verder. In het vogelopvangcentrum worden de dieren eerst 48 uur gestabiliseerd. “Het wassen gebeurt niet meteen, want voor de vogels is dat een heel stressvolle onderneming. Verzwakte dieren kunnen erdoor sterven. Eerst dienen we vocht toe en spoelen we de darmen voor indien ze olie hebben ingeslikt. Pas wanneer de bloedwaarden goed zijn, gaan we over tot het wegwassen van de olie”, aldus Laure Desmet. Nadat de dieren voldoende zijn aangesterkt, mogen ze de vrije natuur weer in.

Snel handelen belangrijk

Het vogelopvangcentrum roept wandelaars die nog met olie besmeurde vogels aantreffen om ze binnen te brengen. “Snel optreden is belangrijk want de dieren koelen heel snel af. Er is geen tijd te verliezen. Wikkel ze in een handdoek en plaats ze in een goed verluchte doos tijdens het transport”, aldus de biologe van het VOC. Wie na de openingsuren een vogel wil binnenbrengen, moet bellen op het nummer 059/80.67.66.