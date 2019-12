Al 2500 flessen Larsipulamibier besteld. Massale steun voor moedige strijd van Lars tegen kanker Leen Belpaeme

23 december 2019

15u27 0 Oostende Via de facebookgroep ‘Lars fights cancer: what’s your superpower?’ kwamen heel wat reacties op het verhaal van Lars. Ondertussen werden zelfs al 2500 flessen van het Larsipulamibier besteld bij stadsbrouwerij ’t Koelschip. Initiatiefnemer Bruno Bakeroot is blij dat zoveel mensen Lars willen steunen in deze moeilijke periode. Dinsdag rond de middag staat Lars ook het podium van de Warmste Week in Kortrijk.

Een dikke week geleden mochten we het verhaal van Oostendenaar Lars neerschrijven en zijn moedige strijd tegen kanker. Ondanks de voorspelling van de dokters dat hij de zomer niet zou halen blijft de 40-jarige Lars elke dag de strijd verder zetten. Bruno Bakeroot vond het verhaal zo bijzonder dat hij de facebookgroep ‘Lars fights cancer: what’s your superpower?’ heeft opgericht en een actie opstartte. Al die aandacht is onwennig voor Lars, maar toch is Bruno tevreden. “De actie is een groter succes dan we konden vermoeden met 7200 euro. Ik ben daar heel blij om. Voor Lars zelf is het dubbel , maar hij is wel blij dat we dit kunnen doen voor zijn zoontje en zijn vrouw. We willen hem niet enkel financieel steunen, maar mensen zien nu ook hoe hard Lars al gevochten heeft. Hij mag dan ook fier zijn op de strijd die hij al geleverd heeft.” Bruno wilde graag ook andere mensen inspireren. “Er zijn al zeven mensen die mij gecontacteerd hebben die zelf in die situatie zitten en die blij zijn dat er ook eens een positief verhaal verteld wordt.”

Ook stadsbrouwerij ’t Koelschip sprong mee op de kar en brouwt speciaal voor Lars het Larsipulamibier. Het is een pittig bruintje van 8 graden. Een fles van 75 cl kost 8 euro. “We hebben vorige week gebrouwen en het is een zoet, donker en zwaar bier geworden, ergens tussen Rochefort en blauwe Chimay. Er werden ondertussen al 2500 flessen besteld, waaronder ook twee paletten van Oostendenaars die een zaak in Spanje hebben”, licht brouwer Ive Mostrey toe. Per fles is zo’n 5 euro bedoeld om Lars te steunen. “We doen het echt aan de kostprijs. We konden dit jaar opnieuw iets doen voor de Warmste week, maar we hebben beslist om iemand te steunen dichter bij huis. We vonden deze manier leuker dan zomaar een bedrag storten.” Het geld zal volgend jaar overgemaakt worden naar een vzw. Lars blijft nuchter onder alle aandacht. “Het is fenomenaal wat al die mensen willen doen. Het is onvoorstelbaar dat zoveel mensen met mij inzitten”, reageert Lars.

Nog zin in een biertje? Bestellen kan via een mail naar cowboyHenk@blondekuif.be. Het bier kan in februari afgehaald worden. Er zijn nog brouwsels gepland die in maart klaar zullen zijn.

