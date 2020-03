Al 20 mensen aangemeld op spoed van AZ Damiaan uit vrees voor coronavirus: “Alle testen bleken negatief. Bel eerst je huisarts bij symptomen” Bart Boterman

14u19 0 Oostende Op de spoedgevallendienst van het AZ Damiaan in Oostende hebben zich maandagmorgen een twintigtal ongeruste mensen aangemeld uit vrees dat ze het coronavirus hebben opgelopen. “Alle testen zijn negatief gebleken”, zegt woordvoerder Kevin Mollet van het AZ Damiaan. “Maar we roepen de mensen met mogelijke symptomen op om niet meteen naar de spoedafdeling te komen. Bel eerst je huisarts en blijf binnen.”

Het coronavirus zorgt voor enige ongerustheid bij de bevolking en dat was maandagmorgen ook te merken op de spoedgevallendienst van het AZ Damiaan in Oostende. Daar is een aparte ruimte voorzien voor mensen die symptomen van het virus vertonen of denken dat ze besmet zijn. “Zo’n twintig mensen hebben zich maandagmorgen aangemeld en zijn aan een test onderworpen. Na het nemen van een staal duurt het hoogstens enkele uren vooraleer de resultaten bekend zijn. Intussen worden de mensen aangeraden om naar huis te gaan en zich af te zonderen. Alle personen hebben uiteindelijk negatief getest op het coronavirus”, zegt woordvoerder Kevin Mollet van het AZ Damiaan in Oostende. Een speciaal opgeleid en van de nodige bescherming voorzien artsenteam voert de testen uit.

Eerst huisarts contacteren

“Maar het is niet de bedoeling dat onze spoedafdeling wordt overstelpt door mensen die denken dat ze het virus mogelijk hebben opgelopen. Op dit moment zijn ook verkoudheden en de griep in het land en dus kunnen de symptomen, die nagenoeg dezelfde zijn, onnodig voor verwarring en paniek zorgen. We roepen de mensen op om eerst de huisarts te contacteren. Die zal aan de hand van de symptomen, reisgeschiedenis en overleg met de overheid beslissen of een onderzoek nodig is”, aldus de woordvoerder van het ziekenhuis. “We willen vermijden dat onze spoedafdeling nodeloos overbelast wordt en de wachttijden daardoor oplopen. Wie zich wél ernstig ziek voelt mag natuurlijk wel naar de spoedafdeling komen”, besluit Kevin Mollet.