Al 100 tests op coronavirus in AZ Damiaan, intussen ook stalen van KU Leuven naar Oostende gebracht voor onderzoek Bart Boterman

05 maart 2020

11u48 0 Oostende Het labo moleculaire biologie van het Az Damiaan in Oostende heeft intussen een kleine honderd personen getest op het coronavirus. Er zijn nog geen besmettingen vastgesteld, bevestigt woordvoerder Kevin Mollet. Door de grote toevloed van stalen in het referentielaboratorium van de KU Leuven worden nu ook stalen overgebracht naar het Az Damiaan om te testen op COVID-19.

“De voorbije dagen zijn in het Az Damiaan een kleine honderd patiënten getest op COVID-19, maar tot nu toe zijn geen besmettingen vastgesteld. Door de grote toevloed aan stalen in het referentielaboratorium van de KU Leuve stuurt het labo van prof. Van Ranst nu ook stalen door naar het labo van het Az Damiaan om te testen op COVID-19. Vandaag (donderdag) worden de bijkomende stalen vanuit Leuven geanalyseerd en morgen volgt een nieuwe lading stalen vanuit Leuven", zegt woordvoerder Kevin Mollet.

Eerst huisarts bellen

Patiënten die symptomen zoals koorts, hoest, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden vertonen en recent op reis zijn geweest of nauw contact hebben gehad met een gekende COVID-19 patiënt, kunnen zich laten testen. “Wie denkt het coronavirus te hebben, wordt gevraagd zijn huisarts bellen. De huisarts kan telefonisch beoordelen of het effectief nodig is om een coronatest uit te voeren. Als dat zo is, dan wordt het ziekenhuis verwittigd en wordt de mogelijke patiënt opgevangen in een apart ingerichte onderzoeksruimte, op ruime afstand van de dienst spoedgevallen. Indien geen ernstige symptomen wordt de patiënt na de eventuele staalafname met de nodige richtlijnen naar huis gestuurd om daar het resultaat af te wachten”, gaat de woordvoerder verder.

Ernstig zieke patiënten naar UZA en Sint-Pieter in Brussel

“Het Az Damiaan zal ernstig zieke patiënten die positief testen op COVID-19 overbrengen naar de referentieziekenhuizen UZA en Sint-Pieter in Brussel. Pas wanneer daar de maximumcapaciteit bereikt wordt, kan de patiënt ook hier verzorgd worden in specifieke onderdrukkamers op intensieve zorgen”, besluit Kevin Mollet.