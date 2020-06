Al 10 reservaties binnen het uur na de Veiligheidsraad. Horecasector in Oostende maakt zich klaar voor heropening Leen Belpaeme

03 juni 2020

17u58 0 Oostende De horecasector is tevreden dat ze terug de deuren kunnen openen. Ook Bistro Mathilda zal op 10 juni terug de deuren openen. Ondertussen lopen de reservaties al binnen. “Blijkbaar zaten veel mensen net als wij te wachten op een beslissing.”

Zaakvoerder Luc Declerck ziet de toekomst iets positiever tegemoet na het horen van de beslissing van de Veiligheidsraad, maar toch is zelfs deze ervaring horecaman ongerust over wat de toekomst zal brengen. “Ik ben blij dat we mogen starten en we hebben tenminste een perspectief wat we mogen doen. Ik ben ook heel blij dat we tafels tot 10 personen mogen aanvaarden. Als we enkel tafels van twee personen hebben dan kunnen we maar de helft van de capaciteit gebruiken omdat we veel plaats tussen moeten laten. Door tafels van 4 tot 10 personen wordt het weer een stuk rendabel. Wij hebben 10 mensen voltijds in dienst en twee mensen deeltijds. We moeten toch zeker op 70 tot 80 procent kunnen draaien om rendabel te zijn. Als de loonlast volledig terug komt is het wel beangstigend”, vertelt Declerck. Hij wacht nog het volledige protocol af waarin alle regels zijn opgenomen. “Zo is het nog de vraag of er anderhalve meter tussen de stoelen moet zijn of tussen de tafels en mogen we menukaarten geven? Er zijn nog veel onduidelijkheden.” Hij is alvast positief dat er geen beperkingen zijn in aantal. “Maar het wordt geen gemakkelijke oefening.”

Ondertussen hebben de vaste klanten de zaak alleszins gemist. “Ik had de reservaties al gisteren voorzichtig geopend, maar in het uur na de persconferentie kwamen al meteen 10 reservaties binnen. Mensen zaten er dus duidelijk op te wachten.” Bistro Mathilda behoudt ook na de heropening de take-away. “We hebben nu een week pauze genomen, maar we starten deze dienst terug op zolang er vraag naar is.”