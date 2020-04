Afhaaldienst bibliotheek groot succes, vanaf nu kan je ook opnieuw boeken inleveren en een tweede pakket bestellen Leen Belpaeme

17 april 2020

17u52 2 Oostende De Oostendse bibliotheek is omwille van de coronamaatregelen nog steeds gesloten voor het publiek. Toch draait de dienstverlening van de bib op volle toeren: een duizendtal Oostendenaars haalde al een boekenpakket af en vanaf maandag start een volgende ronde.

Op vraag van vele leners is het vanaf maandag 20 april ook mogelijk om een tweede pakket aan te vragen. Zolang de bib de deuren moet sluiten voor het publiek, kunnen mensen die lid zijn van de bibliotheek 10 boeken en 10 audiovisuele materialen uit de collectie aanvragen. Ook wie al een eerste pakket ontleende, kan opnieuw beroep doen op deze service. Vanaf nu maandag kan iedereen de eerder ontleende materialen ook terug binnen brengen. Alle ontleende materialen zoals boeken, cd’s en dvd’s kunnen in een inleverbak gedeponeerd worden aan de hoofdingang van de bibliotheek. Dit kan elke werkdag tussen 10 en 16 uur. Let wel, de gewone procedure via de inleverkasten is op dit moment niet mogelijk, omwille van de veiligheidsrichtlijnen. Pas nadat alle materialen de nodige tijd in quarantaine hebben doorgebracht, zullen de bibmedewerkers ze verwerken. Op die manier kunnen boeken en andere materialen opnieuw veilig in gebruik genomen worden door andere klanten.

De Bibliotheek biedt tijdelijk ook gratis toegang tot ‘Pressreader’, de internationale digitale krantenkiosk. De enige voorwaarde is dat mensen geregistreerd zijn op ‘Mijn Bibliotheek’ en dus een persoonlijk profiel hebben op de website van de Oostendse bib. Alle informatie en het online formulier om een nieuw boekenpakket aan te vragen, zijn terug te vinden op de website van de bibliotheek. Wie zijn weg niet online vindt, kan bellen op 059/29.51.51.