Afgelast door corona, volg het hier live. Waar kan ik nog naartoe en waar niet aan de kust?

12 maart 2020

11u24 94 Oostende Alle evenementen tot 1.000 mensen worden geannuleerd, alle rusthuizen gaan dicht tot na de paasvakantie en burgemeesters zoals Bart Tommelein van Oostende roepen op de raad van viroloog Van Ranst op te volgen en alles af te gelasten. De maatregelen rond het coronavirus worden steeds uitgebreider. Om het overzicht te bewaren voor jouw regio bundelen we hier alles in één stuk.



OOSTENDE - Huwelijken mogen nog doorgaan in Oostende, maar nadien wordt geen receptie voorzien. Aan de koppels wordt gevraagd om enkel dichte familie en vrienden mee te brengen naar het Stadhuis. Koppels die hun huwelijk annuleren, krijgen het geld dat ze betaald hebben, terug. De jubileumvieringen van mensen die 50, 60, 65, ... jaar gehuwd zijn, worden uitgesteld naar een latere datum. Ook alle voorziene plechtigheden en ontvangsten in het Stadhuis worden geannuleerd.



MIDDELKERKE/OOSTENDE - Muziekclub De Zwerver annuleert alle optredens die deze maand gepland stonden. Er wordt bekeken of nieuwe data haalbaar zijn. Meer info vind je hier.

KUST - Zaterdag stond de Grote Schelpenteldag op de planning over gans de kust, maar deze is afgelast

DE PANNE: Het geplande optreden van Preuteleute zaterdag 14 maart in het Proximus Theater in Plopsaland De Panne is afgelast.

OOSTENDE - De Grote Post heeft beslist om tot en met 31 maart de geplande voorstellingen, concerten en activiteiten niet te laten doorgaan, hoewel dit geen vereiste van hogerhand is. “Maar we nemen deze beslissing toch, uit verantwoordelijkheidszin, uit voorzorg en uit solidariteit.”

Het CultuurCafé en UiTloket blijven (voorlopig) wel geopend.

OOSTENDE - De stad sluit voor onbepaalde duur hun sportinfrastructuur voor alle trainingen, wedstrijden, turnlessen,... Het gaat om Sportcentrum De Koninklijke Stallingen, Sportcentrum Mr. V-Arena, Sportcentrum De Spuikom, Sportcentrum Marie-Thérèse De Gryse, Sporthal De Veiling en Skatepark De Veiling, Sportpark De Schorre en het zwembad

OOSTENDE - The Crystal Ship in april wordt opgeschoven naar een latere datum.

OOSTENDE - De vredeswandeling op zondag 15 maart werd ondertussen ook geannuleerd.

OOSTENDE: Nu vrijdag 13 maart stond normaal het Feest van de Sport op het programma in CC De Grote Post. Op dat evenement worden de verdienstelijke sportlaureaten gehuldigd. De dienst Sport zoekt een datum na de Olympische Spelen.

OOSTENDE - De Scholenbeurs van scholengemeenschap STROOM werd afgelast

OOSTENDE: Alle wedstrijden in de EuroMillions Basketball League tussen vandaag en 3 april worden uitgesteld. Concreet gaat het om speeldag 10, 11 en 12, die gepland waren in de weekends van 14, 21 en 24 maart. Een nieuwe speelkalender zal vanaf 3 april zal in de komende dagen gepubliceerd worden.

OOSTENDE: Zaterdag zou het festival van Bart Tommelein plaatsvinden in de Versluys Arena, een evenement van burgemeester zelf. Hij besliste om het goede voorbeeld te tonen en het feest ook af te lassen.

OOSTENDE: Deze evenementen in het Kursaal gaan niet door: The Johnny Cash Roadshow, Carmina Burana, Zilverrock, de Radio 2 Eregalerij, het Bryan Adams Tribute, Symfonieorkest Vlaanderen - A New World, Maceo Parker.

OOSTENDE: Alle activiteiten in de Oostendse Ontmoetingscentra. De ontmoetingscentra blijven gesloten tot 13 april. Belgian Offshore Days

OOSTENDE: Op 18 en 19 maart stonden de Belgian Offshore Days gepland in Oostende in Ostend Sea P’lace. De beurs wordt verplaatst naar een nieuwe datum.

OOSTENDE: De VLIZ Marine Science Day van 18 maart werd geannuleerd

OOSTENDE: Jobdag voor jobstudenten van 14 maart gaat niet door.

OOSTENDE: Champagnefestival komend weekend in de Hippodroom wordt opgeschoven

OOSTENDE: Honest cities, Honest textiles. De organisatie zoekt een nieuwe datum

OOSTENDE - KV Oostende (Voetbal): de geplande wedstrijd Cercle Brugge - KV Oostende op zondag 14 maart (Jupiler Pro League) zal doorgaan maar achter gesloten deuren. Voor verdere updates, klik hier.

OOSTENDE - Militaria & Airsoft beurs stond gepland in de Vismijn op 15 maart, maar gaat niet door

OOSTENDE - Dance Cup Willen is Kunnen op 15 maart gaat niet door op de geplande datum

DE HAAN - De rommelmarkt van zaterdag 21 en zondag 22 maart is afgelast door preventieve maatregelen die genomen zijn door het Zeepreventorium ter bestrijding van het Coronavirus

DE HAAN - De activiteiten in Kerklommer zijn opgeschort tot 14 april. Dat wil zeggen geen lessen, geen kaarten, geen crea, geen uitstappen, geen biljart,… Je kan wel nog boeken of cd’s komen afgeven en kledij voor de Tweedehandsboetiek. Vragen? Bel 059-23 79 81 of mail kurt.borgoo@ocmwdehaan.be of info@ocmwdehaan.be

BREDENE - Alle evenementen die in het MEC Staf Versluys en alle andere gemeentelijke gebouwen plaatsvinden worden geannuleerd en dit voorlopig tot het einde van de maand maart. Komend weekend stond nochtans een uitverkocht tweeluik van Piv Huvluv op het programma. Zondag was er bovendien het Lentefeest voor jongeren van 6 jaar.

UPDATE BREDENE - De start van de wielerwedstrijd Bredene-Koksijde Classic op vrijdag 20 maart is toch afgelast.

BREDENE - De gemeentelijke sporthal en zwembad worden voor onbepaalde tijd gesloten omwille van de maatregelen inzake corona. Burgemeester Steve Vandenberghe besliste zopas om, met ingang van vrijdag 13 maart, alle activiteiten in de gemeentelijke sportinfrastructuur en het zwembad af te gelasten.

BREDENE - Het gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck in de Prinses Elisabethlaan gaat dicht en dit tot einde maart. De werking van de verenigingen die hier een lokaal hebben wordt voorlopig tot eind deze maand opgeschort.

GISTEL - De grote SIGO-fuif van het Sint-Godelievecollege, aanstaande zaterdag in zaal Zomerloos, werd in extremis afgelast. De party lokt elke jaar een goeie 1.200 bezoekers. De mogelijkheid om een nieuwe datum te vinden, wordt onderzocht.

ICHTEGEM - Alle activiteiten en evenementen, van welke aard dan ook, georganiseerd in de gemeentelijke accommodaties worden afgelast tot en met 31 maart. Concreet gaat het om de locaties De Kouter in Bekegem, sport- en cultuurcentrum De Klokkenput in Eernegem, het sportcentrum van Ichtegem, centrum De Ster Ichtegem en de gemeentelijke basisscholen. In dat laatste geval betreft het ook de verhuur va zalen buiten de schooluren.

ICHTEGEM - De uitstapjes van de buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking tijdens de paasvakantie naar het zwempark van Bellewaerde en trampolinepark Hangtime worden geannuleerd. De buitenschoolse kinderopvang blijft wel open. Ook de speelpleinwerking en de jeugd- en sportkampen tijdens de paasvakantie gaan door.

ICHTEGEM - De Buitenspeeldag van 22 april wordt preventief uitgesteld.

ICHTEGEM - Ook de bibliotheken sluiten eerder dan gepland de deuren. Ook alle activiteiten die door de bibliotheek georganiseerd worden binnen deze periode worden uitgesteld.

ICHTEGEM - De kijkdagen van de gemeentelijke basisscholen De Bever Ichtegem op vrijdag 27 maart en en ’t Mozaiëk Eernegem op zondag 29 maart worden ook naar een latere datum verplaatst.

ICHTEGEM - Op vrijdag 20 maart stond ook de inhuldiging van de Engelstraat als ‘avenue Jules Vanhevel’ gepland, bestaande uit een fietsrit met 100 kinderen uit de verschillende Ichtegemse lagere scholen en een eerbetoon aan flandrien Jules Vanhevel. Dit evenement wordt uitgesteld naar een latere datum.

MIDDELKERKE - De belevingsbeurs Passage Lokal in centrum De Branding van dit weekend gaat dan toch niet door. Nochtans leek het erop dat de beurs zou plaatsvinden. Het event verschuift naar de maand september.

MIDDELKERKE - Dag van de Zorg wordt uitgesteld. Deze opendeurdag van het zorgcentrum zou plaatsvinden op 15 maart. Een nieuwe datum zal op een later tijdstip meegedeeld worden.

OUDENBURG - Dag van de Zorg, ook hier gepland op zondag 15 maart, wordt logischerwijs ook in Oudenburg afgelast. Zowel lokaal dienstencentrum Biezenbilk als woonzorgcentrum Riethove gingen er samen met talrijke zorgpartners de deuren openzetten.

OUDENBURG - De Lenteloop van zaterdag 14 maart gaat niet meer door, zo werd beslist in de loop van donderdagmiddag.

KORTEMARK - Verschillende schoolfeesten, meerdaagse uitstapjes en oudercontacten in de lagere scholen worden tot na de paasvakantie opgeschort

KOEKELARE - De lokale afdeling van CD&V stelt de geplande keuzekaarting op zaterdag 21 maart uit naar een nog nader te bepalen datum. Deze kaarting ging doorgaan in gemeenschapszaal d’Oude Schole te Bovekerke. De eerder verkochte kaarten blijven geldig voor de latere datum.

DE PANNE - Het recreatieve wielerevent De Panne Classic op 22 maart is afgelast. De AG Driedaagse Brugge-De Panne, op 25 en 26 maart gaat voorlopig wel nog door.

KOKSIJDE - De afspraak met de Koksijdenaar van Koksijde Vooruit op 28 maart wordt uitgesteld naar 26 september. Dat is een kippefestijn met friet.

DE PANNE - De carnavalstoet van 15 maart 2020 wordt volledig geannuleerd. De carnavalstoet wordt niet verplaatst naar een latere datum.

KOKSIJDE - Het benefietconcert van de familie Carpentier op zaterdag 21 maart in de OLV Ter Duinenkerk wordt verschoven naar een andere datum. Wanneer precies ligt nog niet vast.

NIEUWPOORT - Strenge coronamaatregels. Burgemeester laat onder meer het zwembad en de bibliotheek sluiten.

DE PANNE - AG Driedaagse Brugge-De Panne is nog niet geannuleerd. De bijhorende activiteiten in De Boare en het volksfeest op de Markt werden wel geannuleerd.

WESTKUST - Nieuwpoort, Koksijde en De Panne hebben samen beslist om alle sportieve en socio-culturele activiteiten die plaatsvinden in gemeentelijke gebouwen te annuleren tot 31 maart. Tot zo lang zijn ook de culturele centra, musea en gemeentelijke zwembaden gesloten.