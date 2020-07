Afgedankte telefooncel als schuilhuisje voor treinbestuurders dan toch vervangen na verontwaardigde reacties Bart Boterman

22 juli 2020

11u37 0 Oostende Goed nieuws voor de treinbestuurders in Oostende: de afgedankte telefooncel waarin ze moesten schuilen, is vervangen door een werfkeet. De NMBS gaf met andere woorden gevolg aan de Goed nieuws voor de treinbestuurders in Oostende: de afgedankte telefooncel waarin ze moesten schuilen, is vervangen door een werfkeet. De NMBS gaf met andere woorden gevolg aan de verontwaardigde reacties van de treinbestuurders, anderhalve week geleden in onze krant.

Treinbestuurders die hun toestel hebben geparkeerd in het rangeercentrum in de Biekorfstraat in Oostende, worden met taxi’s teruggebracht naar het depot. Te voet duurt het namelijk zo'n 45 minuten om terug te keren. Er zijn echter werken aan de gang in de Biekorfstraat en daarom konden de taxi’s niet volledig tot bij het rangeercentrum rijden. Treinbestuurders dienden dus enkele honderden meters verder te wachten op een taxi, in weer en wind. Ze vroegen een schuilhuisje, maar kregen een afgedankte telefooncel. Het lokte grote verontwaardiging uit bij de treinbestuurders. “Moeten wij hierin schuilen? Dit kot komt precies uit de Gazastrook”, klonk het onder meer. “Respectloos ten aanzien van het personeel”, viel ook te horen.

Volgens de NMBS ging het slechts om een tijdelijke oplossing, tot het einde van de werken. Toch heeft men de zaken er intern bekeken en besloten dat het schuilhuisje vervangen moet worden. Sinds begin deze week staat er een werfkeet in de plaats van de telefooncel. De treinbestuurders reageren positief en laten weten dat ze aangenaam verrast zijn.