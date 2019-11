Afbraak van Pand Nuytten is begonnen. “De sloop druist in tegen het bestuursakkoord”, stelt Dement Leen Belpaeme

26 november 2019

16u56 0 Oostende Breekt het nieuwe schepencollege nu al zijn belofte om erfgoed beter te beschermen of heeft het nog af te rekenen met enkele dossiers uit het verleden? De organisatie Dement vindt alvast het eerste, nu de afbraak begonnen is van het pand Nuytten op het Prinses Clementinaplein. Volgens schepenen Kurt Claeys (Open Vld) en Natacha Waldmann (Groen) was het de provincie West-Vlaanderen die een sloopvergunning toekende.

Het bewaren van erfgoedpanden is al jaren een heikel thema in Oostende waarbij de organisatie Dement vaak beslissingen van het schepencollege aan de kaak stelt. Ook Groen toonde zich tijdens de vorige legislatuur vaak kritisch. Het nieuwe stadsbestuur met Open Vld, Groen, N-VA en CD&V schreef in zijn bestuursakkoord dat het erfgoed wil behoeden van afbraak. Van bij de start van de legislatuur houdt Dement dan ook elke beslissing van het nieuwe stadsbestuur onder de loep om te kijken of het die belofte ook effectief nakomt. Dat de werken nu gestart zijn om het pand Nuytten te slopen, ziet de erfgoedorganisatie dan ook als een slecht teken. “Dat het stadsbestuur de toelating geeft tot het bouwen van een appartementsgebouw op een plein dat tot nu toe redelijk gespaard bleef, en waarvan het totaalbeeld nog een belangrijke getuige is van de belle époque, is onverklaarbaar”, laat Dement weten op sociale media.

Volgens bevoegde schepen Kurt Claeys (Open Vld) werd de beslissing genomen door de deputatie. “Wij hadden de vergunning stilzwijgend geweigerd, maar de eigenaar is naar de deputatie getrokken en heeft daar alsnog een vergunning verkregen. Daar kunnen wij als stad weinig aan doen. Er was ook geen juridische grond om naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te trekken”, zegt de schepen. Dat de stad zijn belofte niet zou nakomen, ontkent Claeys. “Ik voer uit wat er in het bestuursakkoord staat en we werken daarom nu aan een ruimtelijk uitvoeringsplan Erfgoed, waardoor we veel panden zullen kunnen vrijwaren van afbraak. Het is jammer dat Dement op dezelfde nagel blijft kloppen, want met dialoog kan je veel meer bereiken.”

Ook Groen zegt dat ze weinig kon doen in dit dossier. “Wij kunnen niet alle fouten uit het verleden rechtzetten”, zegt Natacha Waldmann. “We zullen wel inzetten op het behouden van erfgoed en willen ervoor zorgen dat er geen dergelijke dossiers meer zullen zijn. Dat Dement nu uithaalt naar het stadsbestuur, is hun verantwoordelijkheid. Wij delen de liefde voor erfgoed, maar iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen methodiek. Wij staan alvast open voor een gesprek met Dement.”

Volgens Guy Servaes van Dement is de stad wel mee verantwoordelijk voor de afbraak. “Ze hadden beloofd om niet te slopen, maar in twee dossiers horen we ze niet. Dat nu een pand gesloopt wordt op dit plein, is onverklaarbaar. Er waren genoeg alternatieven om de gevel te behouden. Ook al is de vergunning door een andere overheid afgeleverd, dan nog kon de stad in beroep gaan, maar ze kiezen de gemakkelijke oplossing.”