Afbraak hotelschool begonnen, bouw eerste Sky

Tower start in oktober 60 procent flats al verkocht, dus zet vastgoedgroep vaart achter werken Leen Belpaeme

21 augustus 2019

18u08 0 Oostende De voormalige hotelschool aan het station van Oostende wordt momenteel volop afgebroken. Tegen half november zal het gebouw volledig verdwenen zijn. Half oktober wordt al gestart met de bouw van de eerste Sky Tower van 100 meter hoog. Die zal tegen eind 2022 al klaar zijn, samen met de pleinen aan de Leopold III-laan. Het hele gebied tussen de Kapellebrug en het station wordt een verkeersvrije zone met een esplanade.

Tot vorig jaar was de voormalige hotelschool nog in gebruik, maar in september opent de nieuwbouw, de Foodbox, naast het Ensorinstituut de deuren. De afbraakwerken van de oude hotelschool zijn al in juni begonnen. “In de voorbije weken werden de afbraakwerken aan de binnenkant gedaan en werd alle asbest verwijderd door een gespecialiseerde firma. Nu zijn de afbraakwerken aan de buitenkant begonnen. Tegen eind september zal een groot stuk van de voorkant al verdwenen zijn. Tegen half oktober zal een externe aannemer dan beginnen met de bouw van de eerste toren”, licht David Degroote van Vastgoed Degroote toe. Er wordt eerst gestart met de bouw van het ondergrondse deel. “Dat zal toch behoorlijk wat tijd in beslag nemen, want hier komen onder meer 300 garageboxen. Tegen eind 2021 zou de ruwbouw klaar moeten zijn en een jaar later zal de eerste toren klaar zijn.”

Vlotte verkoop

Ondertussen is al 60 procent van het gebouw verkocht. “Door de goede verkoop hebben we de bouw versneld. De verkoop ligt boven onze verwachtingen. Van de 85 appartementen die al verkocht zijn, is de gemiddelde prijs 590.000 euro. Het is ongezien voor Oostende dat de appartementen in een hogere prijsklasse het zo goed doen. Van de 85 verkochte woningen zijn er overigens 35 gekocht door Oostendenaars die hun huis of appartement verkocht hebben om naar de Sky Towers te trekken. Dat is voor ons toch een belangrijk signaal omdat lokale betrokkenheid toont dat een project aanslaat”, zegt Degroote nog. Momenteel verkopen vooral de grotere appartementen goed. “Dat is ook logisch, omdat mensen die ergens zelf gaan wonen gerust twee jaar willen wachten. Mensen die de kleinere appartementen als tweede verblijf kopen willen er de volgende zomer wel al graag gebruik van maken.” De prijzen per flat in de toren variëren overigens van 200.000 tot 1,5 miljoen euro.

Nieuwe wijk

Op de site naast het station komen er in totaal 485 appartementen. Vooral de twee Sky Towers zullen in het oog springen. Eén toren is 100 meter hoog en telt 29 bouwlagen, de andere is 85 meter hoog en telt 26 bouwlagen. “We bouwen een volledig nieuwe wijk met een viersterrenhotel met een 120-tal kamers, 3.000 vierkante meter kantoorruimte, 2.000 vierkante meter voor winkels én een publiek toegankelijke skybar en een health center bovenaan de twee Sky Towers”, zegt David Degroote nog. Zo’n 58 procent van de totale oppervlakte wordt niet bebouwd. Daar komen pleinen. De vastgoedgroep zal de investering van 6 miljoen euro al doen tegen de oplevering van de eerste Sky Tower. “Tegen eind 2022 zullen de pleinen aan de Leopold III-laan klaar zijn, samen met een rotatieparking. Deze moet immers al klaar zijn tegen dat het hotel en de winkels er komen. De volledige zone van de Brandariskaai en de Leopold III-laan tot aan de Kapellebrug blijft verkeersvrij en wordt een mooie wandelesplanade.”