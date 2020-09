Afbraak brug Oprit over de A10 uitgesteld, er komt een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug Leen Belpaeme

01 september 2020

10u29 5 Oostende De afbraak van de brug ‘Oprit’ over de A10 in Oostende was voorzien voor eind september. Na overleg tussen Stad Oostende en het Agentschap Wegen en Verkeer is beslist om de afbraakwerken met enkele weken uit te stellen.

Op 20 december 2019 werd de brug in de straat ‘Oprit’, lokaal beter gekend als de ‘Konterdambrug’ afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Na herhaaldelijke ongevallen en aanrijdingen op de brug bleek de schade onherstelbaar. Uit veiligheidsoverwegingen werd toen beslist om niet langer auto’s en motoren toe te laten op de brug. Enkel voetgangers en fietsers konden er nog gebruik van maken. Omdat de schade aan de brug niet meer te herstellen viel, besliste het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer eind vorig jaar om de brug definitief af te breken. “Het plan lag op tafel om de afbraakwerken te starten eind september”, zegt schepen van mobiliteit Björn Anseeuw. “Na overleg zijn we overeengekomen om de afbraakwerken met enkele weken uit te stellen.” In dat overleg werd ook beslist om bij afbraak van de brug meteen een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug te voorzien. “Op die manier is de mobiliteit voor zwakke weggebruikers gegarandeerd. De ‘Oprit’-brug vormt op vandaag namelijk een belangrijke verbinding tussen de Konterdamwijk aan de ene kant van de A10 en de vogelwijk en Stene aan de andere kant. Door zo’n tijdelijke fietsbrug hoeven zwakke weggebruikers zoals schoolgaande kinderen hun route ook niet aan te passen, bijvoorbeeld langs het drukke Kennedyrondpunt.”

Los van de tijdelijke brug zal het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer in de loop van dit jaar ook een studiebureau aanstellen om een nieuwe definitieve fiets- en voetgangersverbinding tussen Konterdam en Stene te ontwerpen. Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure.