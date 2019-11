Aerocircular opent gigantische loods op luchthaven om oude vliegtuigen te ontmantelen Timmy Van Assche

20 november 2019

12u14 5 Oostende Op de luchthaven van Oostende heeft Aerocircular officieel haar loods geopend voor de ontmanteling van vliegtuigen. De loods is het best zichtbaar vanaf de Rolbaanstraat.

De komst van Aerocircular werd al in maart 2017 aangekondigd en het bedrijf hoopte eind dat jaar al een eerste vliegtuig te kunnen ontmantelen. Maar er ging veel tijd verloren in het overhevelen van luchthavengronden naar de private onderneming. Nu is de bouw afgerond van een ontmantelingshal in zogenaamde ‘steel-fabric-structural’, zeg maar een duurzame tentstof. De hal in Oostende is 4.500m² groot en zeventien meter hoog op een perceel van 1,2 hectare. De gronden worden in erfpacht gegeven aan de Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij, beheerder van de luchthavengronden, die op haar beurt de nodige ruimte aan ons ter beschikking stelt. De bouw van de loods kostte 4,5 miljoen euro. De aanleg van de betonnen ondergrond wordt door de West-Vlaamse Intercommunale geprefinancierd voor 2,2 miljoen euro. Per jaar wil Aerocircular 25 vliegtuigen ontmantelen en onderdelen, van schroeven en wielen tot elektronica, opnieuw op de markt brengen. Eerder al ondertekende Aerocircular een overeenkomst met luchtvaartmaatschappij Lufthansa om hun vliegtuigen in Oostende te ontmantelen.

