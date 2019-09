Aerocircular mag vliegtuigen van Lufthansa ontmantelen op luchthaven van Oostende Timmy Van Assche

05 september 2019

10u31 0 Oostende Lufthansa Technik AG en Aerocircular ondertekenden een raamovereenkomst om vliegtuigen te ontmantelen op de luchthaven van Oostende. Het betreft zogenaamde ‘ end-of-life’ vliegtuigen van de moedermaatschappij Lufthansa of mogelijk van andere luchtvaartmaatschappijen die Lufthansa Technik aankoopt voor wisselstukken.

Aerocircular won de tender voor deze raamovereenkomst waarin tot vijftien vliegtuigen voor ontmanteling naar Oostende zullen komen in de volgende jaren. “Lufthansa Technik kiest resoluut voor het businessmodel van Aerocircular dat op een duurzame en ecologische manier alle materialen afkomstig van vliegtuigen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze wenst te hergebruiken, in tegenstelling tot de ‘klassieke’ wijze van slopen”, laat Koen Staut, CEO van Aerocircular weten. “Lufthansa Technik is zeer tevreden met de wijze waarop Aerocircular eerder dit jaar een Airbus A340 voor hen ontmantelde op de luchthaven van Frankfurt.” Het eerste vliegtuig van het type Airbus A320 landde begin juli op de luchthaven van Oostende. Een tweede A320 wordt eind oktober verwacht. De vliegtuigen zullen ontmanteld worden in een nieuwe duurzame loods die bijna voltooid is op de luchthaven. “Aerocircular verwacht zijn dagelijkse activiteiten in Oostende te kunnen starten half oktober van dit jaar. Ondertussen ontmantelt Aerocircular nog enkele vliegtuigen voor Lufthansa Technik AG op diverse locaties in Duitsland.”