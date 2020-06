Advocate van verdachte stuurt aan op internering na brandstichting in appartementsgebouw in Westerkwartier: “Mevrouw kampt met psychoses” Siebe De Voogt

05 juni 2020

12u35 0 Oostende Een 46-jarige vrouw uit Oostende riskeert 37 maanden cel voor brandstichting in een flatgebouw in de Honoré Borgersstraat. Bij de brand brandde het appartement van B.D. volledig uit en raakten twee andere flats onbewoonbaar. De verdediging dringt aan op een nieuw psychiatrisch onderzoek met het oog op een internering. “Deze vrouw kampt met psychoses”, klonk het.

De brandweer werd op 28 oktober 2018 opgeroepen voor een zware brand in een appartementsgebouw met acht wooneenheden in de Honoré Borgersstraat. Bij hun aankomst sloegen de vlammen al uit een flat op de derde verdieping van het gebouw. Bewoonster B.D. (46) kon zich tijdig uit de voeten maken. Ze verklaarde zelf dat ze in slaap gevallen was in de zetel. “Die stond wellicht te dicht bij het haardvuur”, klonk het. De brandweer had flink wat moeite met het blussen van de brand. Uiteindelijk brandde de flat van B.D. volledig uit. De appartementen van twee andere gezinnen werden tijdelijk onbewoonbaar verklaard.

Ontkend

Omdat er vermoedens waren dat het vuur aangestoken werd, stelde het Brugse parket na de brand een deskundige aan. “Hij sloot een accidentele oorzaak meteen uit”, stelde procureur Emilie Lingier vrijdagmorgen in de Brugse rechtbank. “De brandhaarddetectiehond reageerde op twee plaatsen in het appartement. Uiteindelijk werden op liefst vier plekken brandhaarden aangetroffen: één in de woonkamer, één in de bergplaats in de inkomhal, één in een kamer en één op het terras achteraan het appartement.” Het parket hekelde het feit dat B.D. de feiten steeds is blijven ontkennen. “De vrouw was nochtans alleen aanwezig op het moment dat de brand uitbrak. Het kan alleen zij geweest zijn. Ik vorder een effectieve celstraf van 37 maanden.”

Mevrouw kampt met psychoses en is in het verleden al verschillende keren gecolloqueerd. Alleen verklaart ze zelf iets anders. Ze ziet immers zelf niet in dat ze problemen heeft. Advocate van beklaagde.

Internering

Tijdens het onderzoek verklaarde een gerechtspsychiater B.D. toerekeningsvatbaar. De verdediging betwist dat ten stelligste en vraagt de aanstelling van een nieuwe deskundige. “Mijn cliënt heeft al jaren psychologische problemen”, pleitte de advocate van de vrouw. “We hebben dan ook serieuze twijfels bij het verslag van de gerechtsdeskundige. Hij ging volgens ons uit van de verkeerde premises: dat mijn cliënte geen alcohol- of drugsverslaving zou hebben en er geen psychiatrisch verleden zou zijn. Mevrouw kampt met psychoses en is in het verleden al verschillende keren gecolloqueerd. Alleen verklaart ze zelf iets anders. Ze ziet immers zelf niet in dat ze problemen heeft.”

De bewindvoerster van B.D. bevestigde dat verhaal. “Ik ben nu een tweetal jaar aangesteld en ook voor mij is dit eigenlijk een nachtmerrie”, klonk het. “Mevrouw laat erg moeilijk hulp toe. Ik weiger echter om haar op te geven.” Op 25 juni doet de rechtbank uitspraak in de zaak.