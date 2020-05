Actrice komt aan huis met megafoon om gedichten voor te dragen: “Ongelooflijk hoe veel emotie dit teweegbrengt” Leen Belpaeme

14 mei 2020

15u57 0 Oostende De cultuursector krijgt het hard te verduren. Alle voorstellingen en optredens liggen stil en het is nog onzeker wanneer de sector terug zal kunnen opstarten. Isabelle Vandemaele heeft tijdens deze coronacrisis een originele manier bedacht om toch poëzie tot bij de mensen te brengen.

Isabelle Vandemaele is een West-Vlaamse actrice en woordkunstenares. Ze staat regelmatig op de planken met haar eigen voorstellingen. In deze bizarre tijden waar velen noodgedwongen geïsoleerd thuis zitten en hun kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden moeten missen, biedt ze nu een pakketje poëzie ‘dichter aan huis’ aan. “Als ik word geboekt, trakteer ik de gelukkige op een mini-optreden vol poëzie. Ik schrijf ook altijd een gedicht op maat. Het idee is ontstaan toen me gevraagd werd om een gedicht te maken voor de verjaardag van Iwein van ’t Kroegske. Ik dacht na over hoe ik het kon brengen. Een video of Skype leek me zo onpersoonlijk, dus haalde ik de megafoon boven. Zo kon ik vanop een veilige afstand de boodschap overbrengen. Ik voelde dat ik het initiatief kon uitbreiden. Veel mensen missen elkaar en dat zeker bij verjaardag of andere gelegenheden”, vertelt Isabelle.

Emotie

Haar initiatief wordt gesmaakt. “De mensen die het geschenk aanbieden vinden het leuk, maar ook de ‘ontvangers’ van het pakketje poëzie zijn altijd gelukkig. Het is ongelofelijk hoe veel emotie het teweegbrengt. Het is daarom echt enorm leuk om te doen.” Isabelle heeft op die manier terug een creatieve uitlaatklep. “Ik heb weer publiek en interactie en dat op een veilige manier.” Wie iemand wil verrassen met een bezoek van Isabelle betaalt tussen 25 en 35 euro. “Een boeket bloemen kost net zo veel. Ik ga er niet rijk van worden, maar ik geraak zo mijn creatief ei kwijt en ik kan mensen blij maken.” Alle info via info@woordaccent.be