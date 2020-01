Acht mensen preventief naar ziekenhuis na uitslaande brand in appartement op tweede verdieping van Europacentrum Siebe De Voogt

11 januari 2020

14u14 11 Oostende In een appartement op de tweede verdieping van het Europacentrum in Oostende heeft zaterdagnamiddag een zware uitslaande brand gewoed. Acht bewoners van omliggende appartementen kregen wat rook binnen en werden voor een controle overgebracht naar het ziekenhuis. “Niemand raakte ernstig gewond”, zegt commissaris Kris Allary van de Oostendse politie.

Het vuur brak omstreeks 13.15 uur uit. Getuigen vertellen hoe ze een enorme knal hoorden. Kort daarna sloegen de vlammen al naar buiten uit het raam van de flat langs de Van Iseghemlaan. “Het glas vloog langs alle kanten”, vertelt een man, die alles vanop de eerste rij zag gebeuren. “Het leek op een explosie. Ik heb meteen de hulpdiensten gebeld.”

Acht bewoners naar ziekenhuis

De brandweerposten van Oostende en Gistel snelden ter plaatse en gingen het vuur vanop de ladderwagen te lijf. De politie zette de Van Iseghemlaan plaatselijk af voor het verkeer. Even was er sprake van dat het rampenplan zou afgekondigd worden, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. “De brandweer heeft de situatie onder controle”, bevestigde burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) even voor 14 uur. Verschillende bewoners van omliggende appartementen werden door de hulpdiensten wel even geëvacueerd. Acht van hen moesten voor een controle overgebracht worden naar het ziekenhuis. “Zij kregen wat teveel rook binnen", zegt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende. “Hun overbrenging naar het ziekenhuis is louter preventief. Niemand raakte ernstig gewond.”

Het appartement waar de brand uitbrak is volgens Allary wel onbewoonbaar. “De flat brandde volledig uit”, stelt hij. “De brandweer kon het vuur beperken tot dat ene appartement. Enkele omliggende flats liepen mogelijk wel wat rook- en waterschade op.” Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Politie en brandweer zijn een onderzoek gestart. Mogelijk stelt het Brugse parket een branddeskundige aan.