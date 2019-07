Acht illegalen aangetroffen in leegstaand pand Jelle Houwen

06 juli 2019

In de Leffingestraat in Oostende trof de politie vrijdagmiddag acht mannen van Libische oorsprong aan in een leegstaand pand. De illegalen zochten daar een onderkomen. Allen werden ze door de politie aangetroffen en overgebracht naar het cellencomplex. De mannen worden ter beschikking gesteld van de Dienst voor Vreemdelinge Zaken. Na enkele uren kregen ze een bevel om het grondgebied te verlaten en mochten ze beschikken. 1 onder hen is minderjarig en wordt ter beschikking gesteld van de dienst voogdij.