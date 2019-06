ABVV Metaal roept arbeiders Daikin Europe op om het werk neer te leggen: “De werkdruk ligt te hoog” Leen Belpaeme

26 juni 2019

15u22 12 Oostende De vakbond roept de arbeiders van Daikin Europe op om het werk neer te leggen op 28 juni en 1 juli naar aanleiding van aanslepende conflicten. De verzoeningspoging vorige dinsdag bracht geen oplossing, waardoor het ABVV Metaal beslist heeft om over te gaan tot een staking.

Het conflict gaat over een veel te hoge werkdruk, het sociaal overleg en het gebrek aan appreciatie voor de medewerkers. “De airco-producent kent een constante groei, en ontwierp ook enkele nieuwe machines die het op de markt heel goed doen, hetgeen op zich uiteraard heel goed nieuws is”, licht Henk Deprez van ABVV Metaal toe. De verschillende vakbonden dringen naar eigen zeggen al drie jaar aan op een goede voorbereiding van de implementatie van de nieuwe machines. “Net daar wringt het schoentje. Deze raadgevingen werden door het management niet of veel te weinig opgevolgd, met als gevolg dat de mensen nu constant worden geconfronteerd met een constante té hoge werkdruk en groot gebrek aan stabiliteit op de werkvloer.”

Begin april werd door ABVV Metaal reeds aan de alarmbel getrokken. “Pas toen is de directie wakker geworden. Weliswaar voldoen de getroffen maatregelen absoluut niet, en worden er evenmin garanties geboden dat deze maatregelen ook een kans op succes zouden kunnen hebben. Er worden ondermeer 100 vaste contracten toegekend, maar deze zullen ten vroegste op 1 november toegekend, wat veel te laat is want het seizoen is dan al voorbij.” Volgens ABVV is er voldoende sociaal overleg maar worden gemaakte afspraken teruggenomen door de hogere directie. De vakbond eist absolute voorrang aan de uitwerking van een stappenplan om het productieproces op een normale en menselijke manier te laten verlopen.