Absolute must: expo in Venetiaanse Gaanderijen focust op vernieling en wederopbouw van Oostende na WOII Timmy Van Assche

23 mei 2019

23u31 0 Oostende In de Venetiaanse Gaanderijen loopt nog tot eind september een unieke tentoonstelling over de vernieling van Oostende tijdens de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende wederopbouw. Je ziet er prachtige en nooit eerder vertoonde foto’s en documenten, waaronder het stedenbouwkundig plan van 1946.

Oostende kreeg het tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar te verduren waardoor in 1944 enkel een verwoeste stad in puin achterbleef. Toonaangevende gebouwen zoals het stadhuis, Kursaal, hoofdpostkantoor, de hippodroom en vismijn als pittoreske kustwoningen werden met de grond gelijk gemaakt. Na de oorlog startte toenmalig burgemeester Henri Serruys meteen met de wederopbouw van zijn stad. In 1947 kregen de Oostendse bevolking en toeristen het plan van de heropbouw samen met diverse andere projecten gepresenteerd. Opvolger Adolphe Van Glabbeke zette het werk in 1953 verder. De expo vertelt het verhaal tot 1958 en dat is niet toevallig. Oostende had toen een paviljoen op de Wereldexpositie in Brussel en wou zich toen opnieuw profileren als trekpleister.

Pronkstuk

Curator van de expo is Oostendenaar Marc Dubois, die recent de Ultima Architectuurprijs 2018 ontving. De wetenschappelijke stuurgroep is verder samengesteld uit Norbert Hostyn, Erwin Mahieu, Virginie Michils, Claudia Vermaut, Gregory Boite en Martine Meire. “Dit is geen architectuurtentoonstelling, maar een expo voor het brede publiek”, vertelt Dubois. “We gaan informatief te werk en tonen de vernielingen en de wederopbouw die volgde. Vooral het eerste deel van de jaren vijftig was een drukke periode van lintjes knippen en eerste steenleggingen. Ik denk bijvoorbeeld aan het nieuwe Kursaal, autosnelweg, het postgebouw en nieuwe stadhuis. Ook de toegang tot de stad vanaf het bekende Kennedyrondpunt, van waaruit vroeger treinen naar de stad trokken, was een belangrijk speerpunt.” De expo is doorspekt met tal van affiches en ongelofelijke foto’s, zoals die van de gebroeders Antony. “Het absolute pronkstuk van de expo is toch wel het stedenbouwkundig plan van 1946, opgesteld door Jean-Jules Eggericx. Evenzeer uitzonderlijk is een foto van Antony waarop we een overzicht zien van de belangrijkste werken in Oostende tijdens een beurs.”

Eerste in België

De expositie toont ook kunstwerken van James Ensor, Léon Spilliaert en anderen die in die periode door de stad werden aangekocht. “Hiermee is Oostende de eerste stad in België die een dergelijke expositie brengt rond het thema ‘wederopbouw’” zegt cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V). “Het is een niet te missen reis door een belangrijk stukje geschiedenis van de stad dat door de expo tastbaarder gemaakt is dan ooit getoond.” Ook opvallend: in de exporuimte hangt ook één van de prachtige kroonluchters die destijds in het Feest- en Cultuurpaleis te bewonderen waren. De stad liet ze netjes restaureren. De andere zeven worden door de stad bewaard. In het kader van de tentoonstelling zullen eveneens geleide bezoeken aan prestigieuze gebouwen en rondleidingen met gids georganiseerd worden. Ook voor gezinnen valt er wat te beleven, tijdens de belevingstocht met een mu-zee-um gids. Voor concrete data en inschrijven voor deze extra activiteiten hou je best www.oostende.be/cultuur in de gaten. De expo is elke dag te bezoeken tussen 14 en 18 uur en op zondag ook tussen 10 en 12 uur. De dienst cultuur hoopt 15.000 bezoekers te kunnen lokken. Er is ook een boek uitgegeven.